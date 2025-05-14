جربها وانقذ حياتك.. حيلة بسيطة قد تكشف إصابتك بورم في المخ (فيديو)

كتب – سيد متولي

وفقًا لمقطع فيديو انتشر على الإنترنت، يُمكن لتمرين تصفيق بسيط أن يكشف ما إذا كان هناك خلل خطير في دماغك، بعدما نشرت امرأة تُدعى تشار مقطعًا على تيك توك، تُظهر فيه هذه الحركة إلى جانب صديقها لي، الذي يُعاني من ورم في المخ منذ ثلاث سنوات.

أولاً، تُظهِر حركة التصفيق بشكل صحيح، بقلب يد بسرعة والتصفيق بكل جانب على راحة اليد الأخرى، ثم تُحاول لي أداء الحركة، لكنها تُكافح للحفاظ على وتيرة منتظمة، وتُصفق ببطء أحيانًا، وقالت تشار: "إذا كنتِ تُبدين بهذا الشكل أثناء القيام بذلك... فقد تحتاجين إلى فحص طبي"، بحسب express.

ثم يشرح لي أنه يعاني من ورم في المخ، يسمى الورم السحائي، وهو نوع بطيء النمو يتكون في الطبقات المحيطة بالمخ والحبل الشوكي.

وتضيف تشار: "شاهدنا فيديو عن التصفيق، كنا نعلم مسبقًا أن لي مصاب بورم في المخ، وهذه ليست الطريقة الوحيدة لاكتشاف إصابتك بورم في الدماغ، فقد يكون لديك ضعف شديد في التنسيق الحركي، ولكن إذا لم تستطع تحريك يديك بهذه الطريقة، فمن الأفضل إجراء فحص".

وتوضح تشار أيضًا أنها تحاول جمع الأموال من خلال تطبيق "تيك توك"، لدفع تكاليف الجراحة الخاصة لصديقها "لي"، وتضيف: "لقد انتظر لي لمدة ثلاث سنوات لإزالة هذا الورم في المخ، وأعراضه تزداد سوءًا تدريجيًا".

معظم الأورام السحائية ليست سرطانية، وتعتبر حميدة، ويُشخَّص حوالي 34 ألف شخص سنويًا بأورام سحائية، إذ تُشكِّل حوالي ربع أورام الدماغ والحبل الشوكي الأولية لدى البالغين.

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