هذا ما يحدث لجسمك عند ارتفاع ضغط الدم.. لن تتوقع

عند ارتفاع ضغط الدم، يبدأ جسمك في مواجهة سلسلة من التحديات التي قد لا تظهر أعراضها بوضوح في البداية، ولكنها تحدث تأثيرات كبيرة على المدى الطويل، وفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline.

القلب

زيادة عبء العمل

يضطر قلبك للعمل بجهد أكبر لضخ الدم عبر الأوعية الدموية الضيقة والمقاومة العالية. هذا يشبه محاولة دفع الماء عبر خرطوم ملتوي.

تضخم عضلة القلب (اعتلال عضلة القلب الضخامي)

مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي العمل الإضافي إلى تضخم عضلة القلب، خاصة البطين الأيسر المسؤول عن ضخ الدم إلى باقي أجزاء الجسم. قد تصبح عضلة القلب سميكة وأقل كفاءة في ضخ الدم.

زيادة خطر الإصابة بفشل القلب

إذا استمر الإجهاد على القلب لفترة طويلة، فقد يصبح ضعيفًا وغير قادر على ضخ كمية كافية من الدم لتلبية احتياجات الجسم، مما يؤدي إلى فشل القلب.

زيادة خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي

ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يتلف جدران الشرايين، مما يجعلها أكثر عرضة لتراكم الترسبات الدهنية (تصلب الشرايين). هذا يقلل من تدفق الدم إلى القلب نفسه، مما يزيد من خطر الإصابة بالذبحة الصدرية والنوبات القلبية.

الأوعية الدموية

تلف وتضييق الشرايين (تصلب الشرايين)

ارتفاع ضغط الدم يمارس ضغطًا مستمرًا على جدران الشرايين، مما قد يؤدي إلى تلفها وتكوّن ندوب. كما يشجع على تراكم الكوليسترول والمواد الأخرى، مما يؤدي إلى تضييق الشرايين وتصلبها.

ضعف الأوعية الدموية وتمددها (تمدد الأوعية الدموية)

في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إضعاف جدران الأوعية الدموية وتسبب تمددها أو انتفاخها، خاصة في الشريان الأورطي (الشريان الرئيسي الذي يخرج من القلب) أو في شرايين الدماغ. تمزق هذه التمددات يمكن أن يكون خطيرًا للغاية.

زيادة خطر الإصابة بالجلطات

تلف الأوعية الدموية يزيد من خطر تكون الجلطات الدموية التي يمكن أن تسد تدفق الدم إلى أعضاء حيوية مثل القلب والدماغ.

الدماغ

زيادة خطر السكتة الدماغية

ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي للسكتة الدماغية، التي تحدث إما بسبب انسداد تدفق الدم إلى الدماغ (السكتة الدماغية الإقفارية) أو بسبب تمزق أحد الأوعية الدموية في الدماغ (السكتة الدماغية النزفية).

تلف الأوعية الدموية الصغيرة في الدماغ (اعتلال الأوعية الدقيقة الدماغي)

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم المزمن إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة في الدماغ، مما قد يؤثر على الوظائف الإدراكية والذاكرة ويزيد من خطر الإصابة بالخرف الوعائي.

زيادة خطر الإصابة بالخرف

بالإضافة إلى الخرف الوعائي، تشير بعض الدراسات إلى أن ارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر لاحقًا في الحياة.

الكلى

تلف الأوعية الدموية في الكلى (اعتلال الكلية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم)

تحتوي الكلى على شبكة كثيفة من الأوعية الدموية الصغيرة التي تقوم بتصفية الفضلات من الدم. ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يتلف هذه الأوعية، مما يقلل من قدرة الكلى على العمل بكفاءة.

الفشل الكلوي

مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي تلف الأوعية الدموية في الكلى إلى الفشل الكلوي، حيث تصبح الكلى غير قادرة على تنقية الدم بشكل كافٍ، وقد يحتاج المريض إلى غسيل الكلى أو زراعة الكلى.

العينان

تلف الأوعية الدموية في شبكية العين (اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم)

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة في شبكية العين، وهي الجزء الحساس للضوء في الجزء الخلفي من العين. هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الرؤية، بما في ذلك عدم وضوح الرؤية أو فقدان البصر.

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