احذر.. 5 عوامل تسرّع شيخوخة الدماغ

حذر فريق من العلماء الصينيين في دراسة حديثة من خمسة عوامل صحية خفية قد تساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة شيخوخة الدماغ، والتي تتضمن أمراضًا مزمنة تُعرف بـ "القاتل الصامت" نظرًا لصعوبة اكتشاف أعراضها المبكرة.

ووفقًا لما جاء في صحيفة، "ذا صن" البريطانية حددت الدراسة، التي أجراها باحثون في بكين وشملت متابعة 964 مشاركًا بمتوسط عمر 55 عامًا على مدار 12 عامًا، خمسة عوامل رئيسية تزيد من سرعة تدهور صحة الدماغ. وشملت هذه العوامل: ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وارتفاع مستويات الكرياتينين (مؤشر على وظائف الكلى)، والتدخين، وانخفاض مستوى التعليم.

وتكمن خطورة هذه العوامل في طبيعتها "الصامتة"، حيث غالبًا ما تتطور دون ظهور أعراض واضحة في المراحل المبكرة، مما يؤدي إلى تأثيرات تراكمية على بنية الدماغ ووظائفه مع التقدم في العمر.

وأوضحت الدراسة أن التقدم في العمر يصاحبه تغيرات طبيعية في الدماغ، مثل تقلص حجمه وتضرر الألياف الدقيقة في المادة البيضاء المسؤولة عن التواصل بين أجزاء الدماغ المختلفة. وربط العلماء هذه التغيرات بالتدهور الإدراكي وزيادة خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية كالخرف.

وقد أدخل الباحثون مفهوم "عمر الدماغ" كمعيار مهم لتقييم مدى شيخوخة الدماغ، حيث يتم تقديره باستخدام تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، مما يوفر رؤية أعمق للعوامل المؤثرة على صحة الدماغ.

وكشفت نتائج الدراسة أن ارتفاع ضغط الدم هو العامل الأكثر تأثيرًا في تسريع شيخوخة الدماغ، حيث يتسبب في أضرار مباشرة لبنيته ووظائفه.

وفي تامأكد الباحثون على أهمية نتائجهم في زيادة الوعي بضرورة الحفاظ على صحة الدماغ، وتشجيع تبني أنماط حياة صحية للحد من المخاطر المرتبطة بتسريع شيخوخته. ودعوا إلى تطوير برامج صحية تهدف إلى تثقيف الأفراد حول هذه العوامل الخمسة وسبل الوقاية منها لضمان صحة دماغية أفضل على المدى الطويل.

أرخص 5 أماكن لشراء الملابس الصيفية في القاهرة.. شياكة "على قد الإيد"

تسبب الفشل الكلوي.. حسام موافي يحذر من عادة يفعلها الكثيرون

عدو خفي في منزلك.. مشروب يدمر الدماغ والقولون ويرفع السكر

علامات تحذيرية تسبق الموت المفاجئ.. حسام موافي يكشف

انتبهوا الخطر قادم.. تحذير لـ 3 أبراج خلال الأيام القادمة