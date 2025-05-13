علامة شائعة ليلا قد تكشف الإصابة بنوع سرطان مميت.. طبيب يحذر الرجال

كتب – سيد متولي

يحثّ طبيب أورام الرجال على عدم تجاهل عادة ليلية شائعة قد تُشير إلى الإصابة بالسرطان، ووفقًا للخبير، فإن الاستيقاظ المتكرر ليلًا للذهاب إلى المرحاض قد يكون أحد أعراض مرض مميت.

وبحسب صحيفة إكسبريس البريطانية، فإن الذهاب إلى الحمام ليلًا أمر شائع، ولا يستدعي القلق عادةً، مع ذلك، قد يشير الاستيقاظ المتكرر ليلًا إلى إصابتك بالتبول الليلي، والذي قد يكون سببه سرطان البروستاتا.

يُعد سرطان البروستاتا أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، ووفقًا لمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة. يصيب هذا السرطان غدة البروستاتا التي تُشبه حبة الجوز، وعادةً ما تظهر أعراضه بعد أن ينتشر السرطان بما يكفي للضغط على مجرى البول، المسؤول عن إخراج البول من المثانة.

وأوضح الدكتور جيري كوبيس، أخصائي علاج الأورام بالإشعاع في مركز العلاج بالبروتون، أن الاستيقاظ للذهاب للمرحاض في الليل أمر شائع جدًا ويميل إلى الحدوث بشكل متكرر مع تقدمنا في العمر، لذا فهو ليس شيئًا يدعو للقلق في حد ذاته، ولكن إذا لاحظت تغييرات في عادات استخدام المرحاض، مثل الحاجة الملحة إلى إفراغ المثانة بشكل متكرر، فمن الأفضل دائمًا إجراء فحص.

وينطبق الأمر نفسه على أي تغيرات أخرى في عادات التبول غير المعتادة لديك، وتشمل الأعراض الأخرى لسرطان البروستاتا صعوبة بدء التبول، أو ضعف تدفق البول، أو الشعور بالإجهاد أثناء التبول.

كما أن الشعور بعدم إفراغ المثانة بالكامل قد يكون أيضًا علامة تحذيرية، مع ذلك، لا تشير هذه العلامات بالضرورة إلى الإصابة بالسرطان، إذ قد يكون سببها تضخم البروستاتا.

وتابع كوبيس: "يُصاب الكثير من الرجال بتضخم البروستاتا مع تقدمهم في السن بسبب حالة غير سرطانية تُسمى تضخم البروستاتا الحميد، ترتبط العديد من هذه التغيرات في وظائف التبول بهذا، لذا فهي ليست بالضرورة علامة على الإصابة بالسرطان".

من الأفضل دائمًا مناقشة أي تغيرات في عادات استخدام المرحاض مع طبيبك حتى يتمكن من التحقيق في سبب الأعراض واستبعاد أي احتمالية خطيرة، فالرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا، وكذلك الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للمرض.

وأضاف كوبيس، أن تشخيص السرطان في أسرع وقت ممكن قد يوفر خيارات علاجية أكثر فعالية".

وتشمل العلامات الأخرى لسرطان البروستاتا ما يلي:

الحاجة إلى التسرع في الذهاب إلى المرحاض

صعوبة في التبول

الإجهاد أو أخذ وقت طويل أثناء التبول

تدفق ضعيف

الشعور بأن المثانة لم تفرغ بالكامل

وجود دم في البول أو دم في السائل المنوي.

إذا ظهرت عليك أي أعراض، يُرجى استشارة طبيب، وإذا كان عمرك يزيد عن 50 عامًا، يمكنك طلب فحص دم، يُعرف باسم فحص مستضد البروستاتا النوعي ، ويقيس هذا الاختبار مستوى مستضد البروستاتا النوعي (PSA)، وقد يساعد في الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا.

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