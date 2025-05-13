تحذير للرجال.. نقص هذا العنصر في الجسم قد يسبب مشكلات جنسية

كتب – سيد متولي

يمكن لنقص بعض العناصر التي يحتاجها الجسم، أن يسبب مشكلات صحية عديدة للرجال، تتعلق بالصحة الجنسية، لكن ما هو هذا العنصر؟.

وبحسب ما جاء في موقع Nature، فإن نقص فيتامين د في الجسم يسبب مشكلات جنسية للرجال، تتمثل في:

ضعف الانتصاب

من أهم المشكلات الجنسية التي تواجه الرجال، إذ يتسبب نقص فيتامين د في ضعف الانتصاب، لأنه مهم في تحسين صحة الأوعية الدموية وتدفق الدم.

انخفاض الرغبة الجنسية

قد يسبب نقص فيتامين د انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال، ما يؤثر سلبا على الرغبة الجنسية، مسببا انخفاضها.

آلام العضلات والمفاصل

يمكن لنقص فيتامين د أن يسبب آلام العضلات والمفاصل، وهو الأمر الذي يجعل العلاقات الحميمة غير مريحة.

الاكتئاب

نقص فيتامين د يمكن أن يزيد من الاكتئاب، ما يقلل من الرغبة في المشاركة في الأنشطة الحميمة.

التعب

يسبب نقص فيتامين د الشعور بالتعب والإجهاد، ما يؤثر بالسلب على الطاقة اللازمة للعلاقة الحميمة.

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