مشروب الملايين.. كوب واحد يوميًا يقلل خطر الإصابة بالسكري ومقاومة الأنسولين

كتب – سيد متولي

وجدت دراسة جديدة، أُجريت في كوريا، أن تناول كوبين من القهوة يوميًا قد يُقلل من خطر مقاومة الأنسولين بنسبة 23%.

وبحسب صحيفة إكسبريس، تُعدّ مقاومة الأنسولين عادةً مؤشرًا على الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وتحدث عندما لا تستجيب خلايا الجسم للأنسولين بشكل طبيعي، ويمكن أن يزيد هذا من خطر الإصابة بأمراض مختلفة، بما في ذلك داء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، ومتلازمة التمثيل الغذائي، كما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، والتعب، وزيادة الشعور بالجوع أو العطش.

وكشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة "نوترينتس " عن وجود صلة وثيقة بين كمية ونوع القهوة التي يستهلكها الفرد يوميًا وخطر الإصابة بمقاومة الأنسولين، وتابعت الدراسة أكثر من 7000 شخص في كوريا تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عامًا.

ووجدت الدراسة أن تناول كوبين من القهوة يوميًا يُقلل من خطر مقاومة الأنسولين بنسبة 23%، أما من تناولوا أكثر من كوبين من القهوة يوميًا، فلم يُلاحظوا انخفاضًا ملحوظًا في خطر مقاومة الأنسولين.

وبشكل عام، أظهرت القهوة السوداء نتائج أفضل من القهوة مع السكر والقشدة، وفقًا لما ذكرته مجلة نيوز ميديكال، شرب كوب واحد أو أكثر من القهوة السوداء يوميًا يُقلل من خطر مقاومة الأنسولين بنسبة تصل إلى 26٪.

وشهدت النساء، على وجه الخصوص، فوائد أكبر، حيث إن تناول ثلاثة أكواب أو أكثر يوميا قد يقلل من مخاطر الإصابة بنسبة تصل إلى 34%.

كما يمكن للنساء اللاتي يشربن كوبين أو أكثر من القهوة السوداء خفض خطر الإصابة بنسبة 36%، لكن الباحثين أشاروا إلى: "هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات المستقبلية واسعة النطاق لتوضيح العلاقة بين أنواع مختلفة من استهلاك القهوة ومقاومة الأنسولين".

العلاقة بين زيادة تناول القهوة وتحسين حساسية الأنسولين ليست واضحة تمامًا، ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن ذلك قد يكون مرتبطًا بتأثيرات الكافيين المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، والتي قد تلعب دورًا في إبطاء إطلاق الجلوكوز وامتصاصه.

وكشفت الدراسة أيضًا عن أنماط مثيرة للاهتمام بين مستهلكي القهوة بكثرة، على سبيل المثال، يميل من يستهلكون أكثر من ثلاثة أكواب يوميًا إلى أن يكونوا رجالًا أكبر سنًا ومتزوجين وذوي دخل شهري أعلى.

أرخص 5 أماكن لشراء الملابس الصيفية في القاهرة.. شياكة "على قد الإيد"

تسبب الفشل الكلوي.. حسام موافي يحذر من عادة يفعلها الكثيرون

عدو خفي في منزلك.. مشروب يدمر الدماغ والقولون ويرفع السكر

علامات تحذيرية تسبق الموت المفاجئ.. حسام موافي يكشف

انتبهوا الخطر قادم.. تحذير لـ 3 أبراج خلال الأيام القادمة