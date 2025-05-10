احذر كثرة التبول ليلا.. علامة مبكرة للإصابة بهذا المرض الخطير

دق طبيب بريطاني ناقوس الخطر بشأن تكرار التبول خلال الليل، مشيرا إلى أن هذا العارض المزعج قد يكون في بعض الحالات علامة مبكرة على الإصابة بسرطان البروستاتا، أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال.

وأوضح الدكتور جيري كوبيس، أخصائي علاج الأورام الإشعاعية، أن الاستيقاظ مرة أو أكثر أثناء الليل لاستخدام الحمام يعد أمرا طبيعيا مع التقدم في السن، إلا أن ظهور تغيرات مفاجئة أو متكررة في عدد مرات التبول، أو ملاحظة صعوبة في تدفق البول، يستوجب مراجعة الطبيب المختص.

وأضاف أن غدة البروستاتا، الواقعة أسفل المثانة لدى الرجال، قد تتضخم مع التقدم في العمر، سواء بشكل حميد أو نتيجة ورم خبيث، ما يؤدي إلى ضغط على مجرى البول وظهور أعراض مثل ضعف تدفق البول أو الشعور بعدم تفريغ المثانة بشكل كامل.

وفي تصريح لصحيفة "ميرور" البريطانية، أشار كوبيس إلى أن سرطان البروستاتا يُسجّل نحو 55 ألف حالة جديدة سنويا في المملكة المتحدة، وغالبا ما يكتشف المرض في مراحله المتقدمة، بعد ظهور أعراض واضحة ناجمة عن تضخم الورم.

وشدد الطبيب على أهمية الكشف المبكر، مشيرا إلى أن الرجال فوق سن الخمسين، ومن لديهم تاريخ عائلي للإصابة، أو ينحدرون من أصول إفريقية، يواجهون خطرا أعلى للإصابة بالمرض.

ومن بين أحدث خيارات العلاج، أشار كوبيس إلى تقنية العلاج بشعاع البروتون، التي تسمح باستهداف الخلايا السرطانية بدقة، مع تقليل الأضرار التي قد تصيب الأنسجة السليمة المحيطة، ما يحد من الآثار الجانبية المتعلقة بالجهاز البولي والوظائف الجنسية.

وفي ختام حديثه، دعا كوبيس الرجال إلى عدم تجاهل أي تغير غير معتاد في عادات التبول، معتبرا أن المبادرة بإجراء الفحوصات الطبية عند ظهور الأعراض قد تنقذ الحياة، بفضل فرص العلاج المبكر.

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