للكشف عن انتشار البق .. إليك أبسط النصائح

سرعان ما ينتشر بق الفراش في الغرف الفندقية، من خلال الملابس وأمتعة الضيوف وعلى الرغم من أن بق الفراش لا يحمل الأمراض، إلا أن لدغاته قد تسبب بثورا حمراء على الجلد.



وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، إليك أهم النصائح لكشف انتشار بق الفراش:

- تفقد الفراش والمراتب

تظهر بقع الدم الحمراء على الشراشف أو في زوايا المراتب كعلامة واضحة على وجود بق الفراش، حيث تتجمع هذه الحشرات الصغيرة عادة في طبقات الفراش أو في الأماكن التي تختبئ فيها، مثل اللحاف أو الملاءة. ويمكن أن تكون بقع الفضلات السوداء المحمرة أيضا دليلا على وجودها.

وفقا لإدارة الزراعة في ولاية فرجينيا، تتغذى هذه الحشرات كل 5 إلى 7 أيام إذا كان هناك مصدر للدم. وفي حال عدم وجود مصدر للتغذية، تقضي وقتها في هضم وجبتها السابقة. كما أن فضلات بق الفراش شبه السائلة قد تظهر على أسطح المراتب وهياكل الأسرّة.

وإذا كنت تشك في وجود بق الفراش، يوصي الدكتور جيم فريدريكس، عالم الحشرات المعتمد، بسحب الشراشف وفحص طبقات المراتب بعناية، خاصة في الزوايا، للبحث عن بقع أو آثار تشبه الفلفل الأسود.

- ابحث عن بقايا الجلد



يعتبر تساقط الجلد أو الهيكل الخارجي لبق الفراش دليلا آخر على انتشاره. ويتساقط جلد هذه الحشرات 5 مرات قبل أن تبلغ مرحلة النضج. وفي حالة التفشي الكبير، يمكن العثور على العديد من هذه الجلود في أماكن مختلفة. وفي حالات الانتشار البسيطة، قد يكون من الصعب العثور على هذه البقايا في البداية.

- تحقق من الرائحة

قد تشير الرائحة الكريهة في الغرفة إلى وجود بق الفراش. ويصف بعض الأشخاص هذه الرائحة بأنها تشبه الكزبرة أو المناشف المبللة أو الأحذية المتعفنة.

ويفرز بق الفراش الفيرومونات، وهي مواد كيميائية تُستخدم للتواصل مع الحشرات الأخرى من النوع نفسه، ما يؤدي إلى ظهور هذه الرائحة. وفي حالات التفشي الكبيرة، قد تتسبب فضلات بق الفراش الجافة في رائحة العفن أو الحامض.

- ابحث عن بيوض بق الفراش

قد لا ترى بق الفراش نفسه، لكن من الممكن أن تلاحظ بيضا صغيرا أبيض أو قشر بيض. ويتراوح حجم بيض بق الفراش بين 1 إلى 4 مليمتر، ويشبه حبات الأرز الصغيرة. وعادة ما يتم العثور عليه في الأماكن الضيقة مثل طبقات المراتب أو شقوق إطار السرير أو بين طيات الشراشف.

ولتجنب انتشار بق الفراش، يوصي الدكتور فريدريكس بتفقد الغرفة بالكامل بعناية، بما في ذلك فحص خلف لوح الرأس وتحت الأضواء وفي الخزائن والأدراج والأرائك والكراسي.



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