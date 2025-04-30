احذر الإفراط في تناول البروتين.. راقب الآثار الجانبية

تناول الوجبات الغنية بالبروتين يوفر العديد من الفوائد الصحية، ما يجعل العديد من الأشخاص تتناول أكثر من الحصة الموصى بها يوميا دون معرفة مخاطر ذلك.

وفي حين أن احتياجات الشخص من البروتين قد تختلف بناءً على عوامل نمط الحياة، مثل: العمر، وممارسة التمارين الرياضية، والصحة العامة، فإن الإفراط في تناوله ينطوي على مخاطر حقيقية، خاصة لمن يعانون من حالات مثل أمراض الكلى.

آثار الإفراط في تناول البروتين

وفق "فري ويل هيلث"، إلى جانب نقص العناصر الغذائية الأساسية الأخرى، يمكن أن تسبب الكميات الكبيرة من البروتين مشاكل صحية، والتي قد لا تكون جميعها ملحوظة للوهلة الأولى. وتشمل:

1. زيادة خطر الإصابة بأمراض معينة

أظهرت دراسة نُشرت عام 2013 أن الإفراط في تناول البروتين قد يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض معينة، مثل أمراض القلب التاجية، أو حتى السرطان.

2. مشاكل الجهاز الهضمي

قد يؤثر الإفراط في تناول البروتين سلباً على الأمعاء، فيحدث إمساكاً أو انتفاخاً.

3. تلف الكلى

لا يزال الخبراء يجهلون الكمية الدقيقة للبروتين التي قد تؤثر على الكلى، ولكن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن الإفراط في تناوله قد يسبب ضرراً طويل الأمد.

وقد تناولت إحدى الدراسات كمية البروتين التي يتناولها البالغون الأصحاء، ووجدت أن المجموعة التي تناولت أعلى نسبة بروتين في نظامها الغذائي كانت أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى المزمنة بنسبة 48% مقارنة بمن تناولوا أقل كمية من البروتين.



4. زيادة الضغط على الجسم

جميعنا نحتاج إلى البروتين لنتمكن من أداء وظائفنا اليومية، لكن كثرة البروتين ليست بالضرورة الأفضل. فقد أظهرت أبحاث أن الجسم لا يستخدم البروتين بكفاءة، وقد يسبب عبئاً أيضياً على العظام والكبد والكلى.

5. ارتفاع ضغط الدم

قد يؤدي الإفراط في تناول البروتين أيضاً إلى ارتفاع ضغط الدم، والذي يصاحبه العديد من المضاعفات المحتملة.

كما أن ارتفاع ضغط الدم قد يزيد بدوره من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والسكتات الدماغية.



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