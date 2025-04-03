لماذا يقي الثوم من الأمراض المزمنة؟ استشاري تغذية يكشف السبب

كتبت- أسماء مرسي:

كشف الدكتور مجدي نزيه، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن الثوم من الأطعمة التي تتمتع بفوائد صحية عديدة، حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تجعله من أكفأ الأغذية للوقاية من مشكلات الشرايين، وإيقاف النمو السرطاني للخلايا، ومكافحة الجلطات والالتهابات.

ذكر خلال استضافته ببرنامج "أنا وهو وهي" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن الثوم يوفر العديد من الفوائد الصحية، مثل:

حماية الشرايين

يساعد الثوم على الحفاظ على صحة الشرايين وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

مكافحة السرطان

كما يحتوي الثوم على مركبات تسهم في تثبيط نمو الخلايا السرطانية.

مضاد للجلطات والالتهابات

يعمل الثوم كمضاد طبيعي للجلطات والالتهابات، ما يجعله فعالا في حماية الجسم من الأمراض المزمنة.

الكمية الموصى بها من الثوم:

للحصول على أقصى استفادة من الثوم، نصح "نزيه" بتناول حوالي 30 جراما يوميا، أي ما يعادل رأس ثوم صغيرة.

يمكن تناول ثلاث إلى أربع فصوص من الثوم مع طبق الفول في الصباح، ومثلها مع السلطة أو الطماطم المخللة أو الباذنجان في وجبات أخرى.

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