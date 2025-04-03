كيف تتغلب على "أنتخة" الإجازة وتستعيد حماس العمل؟.. خطة ذهبية

كتب- أحمد الضبع:

بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، وتوديع "الأنتخة"، يواجه بعض الأشخاص صعوبة في استعادة حماسهم والتركيز في العمل، وللتغلب على هذه الحالة والعودة إلى روتين العمل بكفاءة، يقدم خبراء التنمية البشرية مجموعة من الاستراتيجيات العملية.​

تحديد أهداف قصيرة المدى

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التنمية البشرية، إنه ينبغي تحديد أهداف واضحة وقابلة للتحقيق على المدى القصير، فذلك يساعد في تحفيز الذات وبناء الزخم اللازم للانطلاق في العمل.

وأضاف "سعيد" في تصريحات لـ"مصراوي" أن تقسيم المهام الكبيرة إلى مهام أصغر يساهم في تحقيق تقدم ملموس، وتعزيز الشعور بالتميز والإنجاز، واستعادة الحماس في العمل بأسرع ما يمكن.​

وبيّن أنّ كل شخص بحاجة إلى دوافع تحفيزية للشعور بذاته وأهميته في بيئة العمل، لذا من المهم استهداف تحقيق إنجازات مهنية ولو بسيطة، بعد العودة من الإجازة، حتى يشعر العقل بأن الراحة التي كانت ممنوحة للجسم لها قيمة وفائدة وبالتالي ينشط الإبداع والابتكار.

ممارسة التمارين الرياضية

من ناحيتها، قالت الدكتورة سارة حسن، أخصائية الصحة النفسية، إن الأنشطة البدنية تعزز من إفراز الإندورفين، الذي يحسن المزاج ويقلل من مستويات التوتر.

وأضافت "حسن" في تصريحات لـ"مصراوي" أن ممارسة الرياضة بانتظام تؤدي إلى زيادة الطاقة والتركيز، وتمنح الجسم مكافأة نظير المجهود الذهني المبذول خلال فترات العمل الرسمية.​

المحافظة على الروتين الصباحي

وأشارت إلى أن الاستيقاظ في نفس الوقت يوميًا واتباع روتين صباحي محدد يساعد في تنظيم الساعة البيولوجية، يزيد من التركيز والإنتاجية خلال ساعات العمل.​

واختتمت بالإشارة إلى أنه بعد تحقيق الأهداف المحددة، يفضل مكافأة النفس بأنشطة ممتعة لتعزيز الشعور بالإنجاز، مثل تناول أطعمة محببة أو مشروب مفضل أو حتى الخروج مع الأصدقاء في أماكن محببة في نهاية الأسبوع.

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