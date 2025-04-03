تخلص من الكيلوجرامات الزائدة.. 6 مشروبات لإنقاص الوزن بسرعة

كتب- أحمد الضبع:

يبحث الكثيرون عن طرق فعالة وآمنة للتخلص من الوزن الزائد بسرعة، وخسارة الكيلوجرامات التي اكتسبوها طوال شهر رمضان، نتيجة الإكثار من تناول الطعام في وجبة الإفطار.

وقدّم الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحات لـ"مصراوي"، مجموعة من المشروبات التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، وهي:

الماء الدافئ مع الليمون

شرب كوب من الماء الدافئ مع عصير نصف ليمونة صباحًا من العادات الصحية التي تساعد على تنشيط الجهاز الهضمي وتحفيز عملية الأيض، ما يساهم في إنقاص الوزن.​

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تعزز عملية الأيض وتساعد في حرق الدهون، وينصح بتناول كوب من الشاي الأخضر يوميًا لتحقيق أفضل النتائج.​

شاي الزنجبيل والليمون

الزنجبيل يسرع من عملية الأيض ويساعد على حرق الدهون، ويمكن تحضير مشروب من الزنجبيل المبشور وعصير الليمون وإضافة الماء الساخن، وتناوله قبل النوم لتعزيز عملية الأيض.​

خل التفاح المخفف

خل التفاح يساعد في إنقاص الوزن عن طريق كبح الشهية وتحسين عملية الأيض، فيما يجب خلط ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب من الماء وشربه قبل الوجبات.​

شاي الكمون

الكمون يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ويقلل الكوليسترول، ما يؤدي إلى تحسين عملية الأيض وحرق الدهون، ولتحضير شاي الكمون، انقع ملعقة صغيرة من الكمون في كوب من الماء طوال الليل، ثم اغليه في الصباح وتناوله ساخنًا.​

شاي القرفة والعسل

القرفة تعزز حرق الدهون وتساعد في تحسين مستويات السكر في الد، ويمكن تحضير مشروب من ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة وملعقة صغيرة من العسل في كوب من الماء الدافئ، وتناوله قبل النوم.​

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