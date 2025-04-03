مضادات الاكتئاب.. خطر خفي يهدد صحة القلب

كشفت دراسة حديثة أجراها أطباء قلب دنماركيون عن وجود علاقة بين تناول مضادات الاكتئاب وزيادة خطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، قد تصل إلى حد الوفاة المفاجئة.

وفقا للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، حلل العلماء الدنماركيون بيانات الوفيات في جميع أنحاء الدنمارك، بهدف تحديد الأسباب المختلفة للوفيات، وتوصلوا إلى نتيجة صادمة، وهي أن تناول مضادات الاكتئاب يمكن أن يزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة، خاصة لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا.

خطر الوفاة يزداد مع طول مدة تناول هذه الأدوية، وغالبا ما يحدث ذلك دون ظهور أي أعراض تحذيرية مسبقة، وفقا لموقع "لينتا.رو".

نتائج الدراسة

أظهرت نتائج الدراسة أن تناول مضادات الاكتئاب لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات يزيد من خطر الوفاة القلبية المفاجئة بنسبة 56% في المتوسط، كما أن الاستخدام قصير الأمد لهذه الأدوية من قبل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و39 عامًا يزيد من احتمالات حدوث هذه النتيجة الخطيرة بمقدار ثلاثة أضعاف، بينما يزيد الاستخدام لأكثر من خمس سنوات من الخطر بمقدار خمسة أضعاف.

الموت القلبي المفاجئ

يشير العلماء إلى أن الموت القلبي المفاجئ يمكن أن يحدث في غضون ساعات قليلة بعد ظهور العلامات الأولى لضعف وظائف القلب، أو حتى بدون ظهور أي علامات على الإطلاق، وقد يكون السبب إما اضطرابات في النشاط الكهربائي لعضلة القلب أو أمراض الأوعية الدموية.

وأوضح القائمون على الدراسة أن هذه النتائج لا تعني التخلي عن العلاج بمضادات الاكتئاب في الحالات الضرورية، ولكنها تستدعي إجراء تقييم لفوائد ومخاطر الاستخدام طويل الأمد لهذه الأدوية، خاصة لدى المرضى الشباب.

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