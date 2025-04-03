3 فواكه قد تغني عن المضادات الحيوية وتحارب السرطان

كشفت الأبحاث العلمية الحديثة عن فوائد غير متوقعة في الفواكه، حيث يمكن أن تكون بديلاً طبيعياً للمضادات الحيوية، بل وتسهم في مكافحة السرطان.

وعُرضت هذه الاكتشافات خلال فعاليات أسبوع "FAPESP" البحثي في ألمانيا، ما سلط الضوء على أهمية المركبات النباتية الموجودة في فواكه مثل البابايا والماراكويا، وفقا لموقع "scitechdaily".

حلول طبيعية بديلة

تكمن أهمية هذه الأبحاث في تقديمها حلولا بديلة للمضادات الحيوية التقليدية، التي تسبب آثارا جانبية غير مرغوب فيها، وفي الوقت نفسه تعزيز الصحة العامة من خلال مكونات طبيعية متوفرة في الفواكه والنباتات.

من خلال دراسة متعمقة للنباتات الطبية، اكتشف الباحثون أن هذه النباتات تحتوي على مجموعة متنوعة من المركبات الفعالة مثل الفلافونويد والقلويدات والتربينويدات، التي تمتلك قدرة فريدة على تعزيز المناعة ومقاومة الالتهابات البكتيرية.

أثمر التعاون العلمي بين الجامعات الألمانية والباحثين البرازيليين عن اكتشافات مهمة، حيث تبين أن بعض المستخلصات النباتية المائية تتمتع بقدرة مذهلة على تقليل نشاط البكتيريا الضارة في المسالك البولية.

استخلاص المركبات المفيدة

كما ركز العلماء البرازيليون على دراسة الخصائص العلاجية لألياف الفواكه، وخاصة مادة البكتين الموجودة في البابايا والماراكويا والحمضيات.

و نجحوا في استخلاص البكتين من الطبقة البيضاء بين القشرة واللب، وهي الأجزاء التي عادة ما يتم التخلص منها أثناء عملية تصنيع العصائر.

أظهرت الدراسات الأولية أن البكتين المعدل يؤدي دورا حيويا في علاج سرطان القولون كعامل مساعد للعلاج الكيميائي، كما أنه عاملا مهما في تنظيم البيئة البكتيرية النافعة في الأمعاء.

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