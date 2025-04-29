أطعمة تسبب تهيج القولون وتقرحات المعدة.. تجنّبها ليلًا

كتبت - أسماء العمدة

يقول الدكتور أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك بعض الأطعمة التي قد تُسبب تهيج القولون وتقرحات المعدة إذا تم تناولها قبل النوم مباشرة.

الأطعمة الغنية بالدهون

وأضاف أن الأطعمة المقلية، الوجبات السريعة، اللحوم الدهنية، والأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الزيوت يمكن أن تكون صعبة الهضم، وتزيد من أعراض القولون العصبي مثل الانتفاخ، الغازات، والتشنجات.

الأطعمة الحارة والتوابل

وتابع في تصريحاته لمصراوي، أن الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الفلفل الحار، الكاري، وغيرها من التوابل القوية قد تهيّج بطانة القولون، وتزيد من حرقة المعدة وأعراض القولون العصبي لدى بعض الأشخاص.

الأطعمة المُصنّعة

وأكد صلاح: “غالبًا ما تحتوي هذه الأطعمة على مواد مضافة ومواد حافظة ودهون غير صحية يمكن أن تهيج القولون.”

البقوليات والخضروات الصليبية

وأشار إلى أن الفول، العدس، البروكلي، والقرنبيط يمكن أن تُسبب الغازات والانتفاخ لدى بعض الأشخاص، خاصة عند تناولها قبل النوم مباشرة.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر

قد تؤدي إلى التخمر في الأمعاء وتهيج القولون.

الكافيين

الموجود في القهوة، الشاي، والمشروبات الغازية، يمكن أن يُحفّز حركة الأمعاء ويزيد من أعراض القولون العصبي لدى البعض.

واختتم صلاح: “يُفضّل تناول وجبة العشاء قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل، واختيار وجبات خفيفة وسهلة الهضم. كما يُنصح بمراقبة الأطعمة التي يبدو أنها تُزعج الجهاز الهضمي، وتجنبها في المساء.

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