في الموجة الحارة.. 7 عادات ابتعد عنها للوقاية من الجفاف وضربات الشمس

كتبت - شيماء مرسي

مع ارتفاع درجات الحرارة، يصبح الجسم أكثر عرضة للجفاف وضربات الشمس. ولحماية نفسك، من المهم الابتعاد عن بعض العادات التي قد تزيد من هذه المخاطر، وفقًا لموقع “India Today”.

1. قلة الترطيب

خلال الطقس الحار، يزداد خطر الجفاف بشكل ملحوظ، حيث يؤدي عدم شرب كمية كافية من السوائل إلى الإغماء، الضعف، وارتفاع درجة حرارة الجسم.

2. استهلاك المشروبات السكرية أو التي تحتوي على الكافيين

تناول المشروبات الغازية، القهوة المثلجة، ومشروبات الطاقة قد يُسبب الجفاف على المدى الطويل.

3. تجاهل استخدام واقي الشمس

قد يؤدي التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة إلى حروق الشمس، وسرطان الجلد، والشيخوخة المبكرة. لذا يُنصح بوضع واقي الشمس كل ساعتين على الأقل.

4. ارتداء ملابس ضيقة أو داكنة

الملابس السوداء تحبس الحرارة، مما يرفع درجة حرارة الجسم ويزيد من خطر الإصابة بضربة الشمس. من الأفضل ارتداء ملابس قطنية، فضفاضة، وفاتحة اللون.

5. تجاهل أعراض ضربة الشمس

إذا شعرت بالدوار، التعرق المفرط، أو الغثيان، يجب شرب الماء البارد لتبريد الجسم على الفور.

6. الاستحمام بالماء الساخن

الاستحمام بالماء الساخن قد يرفع درجة حرارة الجسم. لذا يُفضّل الاستحمام بماء بارد لتنظيم الحرارة والشعور بالانتعاش.

7. تناول وجبات ثقيلة أو حارة

تناول الوجبات الدسمة قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجسم ويسبب بطء الهضم، ما يفاقم الإحساس بالإجهاد خلال الطقس الحار.