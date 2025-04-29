ما تأثير تناول الشمام يوميا على جسمك؟

الشمام من الفواكه الصيفية الشهيرة، ولكن، هل تساءلت يوما عن كيف يؤثر تناوله على جسمك؟

غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية

يحتوي الشمام على نسبة عالية من الفيتامينات الضرورية لصحة الجسم، التي تعمل على تقوية وظيفة الجهاز المناعي، ما يجعل الجسم أكثر قدرة على مقاومة العدوى والأمراض، وفقا لموقع "onlymyhealth".

ترطيب للجسم

بفضل محتواه المائي العالي الذي يقارب 90%، هذه النسبة المرتفعة من الماء تجعل الشمام فاكهة مرطبة بامتياز، تساعد على الحفاظ على توازن السوائل في الجسم ودعم جميع وظائفه الحيوية بكفاءة.

دعم صحة الجهاز الهضمي

كما أنه مصدر جيد للألياف الغذائية، التي تؤدي دورًا حيويًا في تسهيل عملية الهضم ومنع حدوث الإمساك المزعج، فضلا عن، تعزيز الشعور بالشبع والامتلاء.

حماية وتعزيز صحة العين

يحتوي الشمام على كمية وفيرة من البيتا كاروتين، وهو مركب يتحول داخل الجسم إلى فيتامين أ، الذي يدعم صحة العين والحفاظ على قوة البصر.

خصائص طبيعية مضادة للالتهابات

نظرا لأنه غني بكميات عالية من المركبات الطبيعية التي تمتلك خصائص قوية مضادة للالتهابات، لتقليل مستويات الالتهاب في الجسم.

دعم صحة القلب والأوعية الدموية

البوتاسيوم الموجود في الشمام يسهم في تعزيز صحة القلب وتنظيم مستويات ضغط الدم، كما يعمل على تحقيق التوازن بين آثار الصوديوم في الجسم ويدعم وظائف القلب والأوعية الدموية.

اقرا أيضا:

ماذا يحدث للكبد عند الإفراط في تناول الوجبات السريعة؟.. احذر 5 علامات

مفاجأة.. حسام موافي يكشف فوائد التبرع بالدم: "جسمك هيتغير" (فيديو)

تدمر القولون.. أطعمة ومشروبات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

يحارب سرطان القولون.. نوع فاكهة يقي من الموت المبكر

صور صادمة.. امرأة تدعي تغير لون بشرتها بسبب طعام شهير