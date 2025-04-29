فوائد مذهلة لشرب الماء صباحا على الريق.. مفاجأة

أوضحت أخصائية التغذية سارة ناش أن يمكن لشرب كوب أو كوبين من الماء على الريق صباحا من العادات المهمة التي تساعد على إعادة ترطيب الجسم، وتنشيط الأيض، ودعم الهضم، بالإضافة إلى تحسين الطاقة والتركيز، وفقا لموقع "Eating Well".

فوائد شرب الماء على الريق:

تعويض الجفاف الليلي

بعد ساعات من الصيام عن السوائل ليلًا، يصبح تعويض الفاقد أمرا ضروريا، لتجديد نشاط الجسم وحيويته.

يقظة ونشاط

شرب الماء يسهم في يقظة الجسم وبدء اليوم بنشاط، فضلا عن، تعزيز الوظائف الإدراكية.

تسهيل الهضم

تعمل السوائل على تليين البراز وتسهيل حركته، خاصة لمن يعانون من الإمساك.

حماية الكلى من الحصوات

الترطيب يضمن وظائف الكلى السليمة ويساعد في منع تكون حصوات الكلى عن طريق تسهيل إخراج الفضلات ومنع تبلور المواد.

تنظيم ضغط الدم

يساعد شرب الماء صباحًا على خفض ضغط الدم من خلال طرد الصوديوم الزائد، وتغيير الهرمونات المنظمة للضغط، وتسهيل تدفق الدم.

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