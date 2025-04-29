طرق منزلية لعلاج السعال.. تعرف عليها

مع حلول فصل الربيع، يصبح السعال أحد الأعراض الشائعة والمزعجة، وإهماله أو علاجه بشكل غير صحيح يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي، وهو التهاب يصيب أنسجة الرئة.

أسباب السعال

توضح الدكتورة أولجا شوبو، أخصائية إعادة التأهيل المناعي والطب التكيفي والوقائي الروسية، أن طبيعة السعال لا ترتبط دائمًا بأمراض معدية.

وتشير إلى أن "السعال القلبي" يصيب البالغين وكبار السن نتيجة تناول أدوية علاج ضغط الدم، كما أن الارتجاع المريئي، حيث تتدفق محتويات المعدة إلى المريء وتهيج الحنجرة، سببًا آخر للسعال.

أما لدى الأطفال والبالغين، ينجم السعال عن التهاب البلعوم الأنفي، حيث يتسرب المخاط إلى الحنجرة ويسبب تهيجًا يؤدي إلى سعال لا إرادي، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

أنواع السعال

تضيف الدكتورة أن التهابات الجهاز التنفسي تتسبب في أعراض متنوعة، حيث تنتشر الفيروسات والبكتيريا تدريجيًا وتصيب أجزاء مختلفة من الجهاز التنفسي في وقت واحد، فالتهاب البلعوم يتميز بسعال متكرر، بينما يظهر التهاب الحنجرة بسعال خشن "نباحي" ومتكرر.

أما التهاب القصبة الهوائية فيكون مصحوبًا بسعال جاف يصعب إيقافه.

وأشارت إلى أن طبيعة السعال تختلف أيضًا في حالات التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي، لذلك، تنصح بضرورة استشارة الطبيب لتحديد مكان الالتهاب بدقة والحصول على العلاج المناسب.

متى يكون السعال طبيعيًا ولا يستدعي القلق؟

السعال الرطب النادر، الذي يصاحبه خروج سهل للبلغم أثناء السعال ودون انقطاع في الليل، لا يستدعي تدخلًا طبيًا.

وتنصح بتوفير بيئة مريحة للجهاز التنفسي في المنزل لتسهيل التخلص من البلغم، ويشمل ذلك مراقبة درجة حرارة الغرفة (المثالية 23 درجة مئوية) والحفاظ على رطوبة تتراوح بين 40% إلى 60%، بالإضافة إلى الالتزام بشرب كميات كافية من السوائل.

طرق منزلية لتخفيف السعال المزعج

أشارت إلى أنه في حال تهيج الحلق بسبب صعوبة إخراج أو بلع المخاط، يمكن تخفيف الحالة بتناول مشروبات دافئة ومحلاة ومص أقراص علاج التهاب الحلق، كما تنصح بتناول آخر وجبة طعام قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل ورفع رأس السرير لتسهيل تدفق المخاط إلى الحلق، بالإضافة إلى، يمكن استخدام أجهزة الاستنشاق المنزلية التي تساعد على وصول الدواء بعمق إلى أجزاء مختلفة من الشعب الهوائية وتعمل بشكل موضعي، ما يؤدي إلى تحسن ملحوظ في غضون 2-3 أيام وتغير طبيعة السعال وبدء خروج البلغم.

العلاج الدوائي.. بعد تشخيص الطبيب

توضح الطبيبة أن الطبيب عادة ما يصف أدوية بعد تحديد سبب السعال، تعمل هذه الأدوية على النهايات العصبية الحساسة في الغشاء المخاطي للجهاز التنفسي، ما يقلل من "محفزات السعال" في الحنجرة والقصبة الهوائية والشعب الهوائية.

علامات الخطر.. تستدعي التدخل الطبي الفوري

تحذر الطبيبة من أن الارتفاع الحاد في درجة حرارة الجسم، والقشعريرة، والألم في الصدر أثناء التنفس أو السعال هي أعراض تشير إلى التهاب رئوي، وتؤكد على ضرورة استشارة الطبيب فور ظهور هذه العلامات.

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