كيف يؤثر تناول الوجبات السريعة على القولون؟

كشفت دراسة أجراها باحثون من من جامعة كاليفورنيا بـ سان دييغو العلاقة بين البكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli) وزيادة حالات سرطان القولون بين الشباب.

وفقا لبيانات صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، شهد عام 2023 ارتفاعًا ملحوظًا في حالات تفشي الإشريكية القولونية، حيث بلغ عددها 112 حالة مقارنة بـ 84 حالة تم تسجيلها قبل عشر سنوات. وفي الأشهر الأولى من عام 2024، تم الإبلاغ عن 37 حالة تفشٍ إضافية مرتبطة بنفس سلالة الإشريكية القولونية المنتجة للسم الشيغي (STEC)، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعزو الخبراء هذا الارتفاع إلى عوامل عدة، أبرزها: الزراعة الصناعية، ومقاومة البكتيريا المتزايدة للمضادات الحيوية، واستخدام المياه الملوثة في ري المحاصيل.

وأوضحت الدراسة أن سماً يُسمى "كوليباكتين"، تنتجه بعض سلالات الإشريكية القولونية، قد يلعب دوراً في تحفيز سرطان القولون، خصوصاً لدى الشباب.

وقام الباحثون بتحليل الحمض النووي لـ981 ورماً سرطانياً من 11 دولة، ووجدوا أن الطفرات المرتبطة بالكوليباكتين كانت أكثر شيوعاً بمقدار 3.3 مرات لدى المرضى تحت سن الأربعين مقارنةً بمن هم فوق السبعين.

السرطان قد يبدأ منذ الطفولة

قال البروفيسور لودميل ألكساندروف، المؤلف الرئيسي للدراسة: "هذا يغير نظرتنا للسرطان، إذ قد تكون جذوره مرتبطة بالتعرض المبكر للبكتيريا في الطفولة".

وتم العثور على آثار الكوليباكتين في أورام مرضى في مقتبل العمر، ما يثير تساؤلات خطيرة حول سلامة الغذاء الموجه للأطفال والمراهقين.

تزايد إصابات سرطان القولون بين الشباب

تشير الإحصائيات إلى زيادة مقلقة في حالات سرطان القولون بين من تقل أعمارهم عن 50 عاماً، خصوصاً في الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ونيوزيلندا.

ويتوقع الخبراء أن ترتفع الإصابات بنسبة 90% بين الفئة العمرية 20-34 عاماً بحلول عام 2030، مع زيادة مدهشة بنسبة 500% بين المراهقين منذ بداية الألفية.

وقال ماركوس دياز-جاي المؤلف المشارك في الدراسة من المركز الوطني الإسباني لأبحاث السرطان في مدريد في بيان "من المحتمل أن يكون لكل دولة مسببات مجهولة مختلفة.. يمكن أن يفتح ذلك الباب أمام استراتيجيات وقائية محددة وموجهة لكل منطقة".

تغيّر نمط الحياة والغذاء عامل أساسي

يرجّح الأطباء أن التغيرات في الأنماط الغذائية، وانتشار الأطعمة المعالجة بشكل مفرط، والتلوث البيئي، واختلال توازن ميكروبيوم الأمعاء، تلعب دوراً رئيسيًا في هذه الزيادة.

ويحذر الدكتور سيدريك ماكفادن، أستاذ جراحة القولون والمستقيم، قائلًا: "نحن لا نتحدث فقط عن اضطرابات معوية مؤقتة، بل عن عواقب صحية خطيرة وطويلة الأمد مثل السرطان".

نصائح للوقاية

يشدد خبراء الصحة العامة على ضرورة اتباع ممارسات صارمة لسلامة الغذاء، أهمها: غسل الخضروات والفواكه جيداً، وطهي اللحوم بشكل كامل، ومتابعة أخبار سحب المنتجات الغذائية بانتظام.

كما يرى الخبراء أن هذه الأحداث تمثل دعوة ملحّة لتعزيز الرقابة على الغذاء، لحماية صحة الأجيال القادمة.

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