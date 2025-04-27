يحميك من السرطان.. نوع طعام يضبط السكر في الدم ويقوي القلب

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض البذور أن تلعب دورا مهما في الوقاية من أمراض خطيرة، مثل السرطان وأمراض القلب، كما تعمل على ضبط نسبة السكر في الدم.

وبحسب موقع Food-ndtv، فإن بذور الخردل يمكن أن تمنح جسمك فوائد عديدة تتمثل في:

ضبط السكر في الدم

بذور الخردل تعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم، إذ تحتوى على مركبات قد تحسن حساسية الأنسولين، ما يجعلها مفيدة للتحكم فى نسبة السكر بالدم.

تحسين صحة القلب

تعمل بذور الخردل على تحسين صحة القلب، إذ أنها غنية بالدهون الصحية، بما في ذلك أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهذه إلى جانب المغنيسيوم والألياف، ما يخفض مستويات الكوليسترول الضار وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

الحماية من السرطان

نظرا لأن بذور الخردل غنية بمضادات الأكسدة، فهي تحارب الجذور الحرة، ما يساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي المرتبط بالشيخوخة والأمراض المزمنة، وتقليل خطر الإصابة باالسرطان.

تحسين صحة الجلد

تساعد بذور الخردل على تحسين صحة الجلد، بفضل محتواها من المعادن الأساسية مثل الزنك، الذي يعزز صحة البشرة، ويحفز تجددها.

تقليل الالتهاب

تتميز بذور الخردل بخصائص طبيعية مضادة للالتهابات بفضل مركبات مثل الجلوكوسينولات، وتساعد على دعم صحة المفاصل.

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