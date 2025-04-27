هذا ما يحدث لجسمك عند إصابتك بالقولون العصبي.. مفاجأة

كتبت: رودينا ضوه

القولون العصبي اضطراب شائع يصيب الجهاز الهضمي، ويتسم بظهور مجموعة من الأعراض التي تختلف شدتها من شخص لآخر، وتكمن أهمية التعرف على أعراضه في قدرتها على التأثير على نمط الحياة.

ووفقًا لموقع clevelandclinic إليكم أعراض وأسباب القولون العصبي:

ما هي أعراض القولون العصبي؟

تشمل علامات وأعراض القولون العصبي ما يلي:

آلام أو تقلصات في البطن، عادة ما تكون مرتبطة بالحاجة إلى التبرز.

الغازات الزائدة والانتفاخ.

الإسهال أو الإمساك أو التناوب بينهما.

مخاط في البراز (قد يبدو أبيض اللون).

الشعور بأنك غير قادر على إفراغ أمعائك بعد التبرز.

ما الذي يسبب متلازمة القولون العصبي؟

لا يعرف الباحثون سبب متلازمة القولون العصبي تحديدًا، لكنهم يصنفونها كاضطراب عصبي معدي معوي، هذه الحالات، التي تسمى أيضًا اضطرابات التفاعل بين الأمعاء والدماغ، تتعلق بمشاكل في كيفية تنسيق الأمعاء والدماغ لمساعدة الجهاز الهضمي على العمل.

قد تؤدي تحديات التواصل بين الدماغ والأمعاء إلى:

خلل الحركة: قد تعاني من انقباض عضلات الجهاز الهضمي ونقل الطعام عبره، تميل عضلة القولون "الأمعاء الغليظة" إلى الانقباض بشكل أكبر لدى الأشخاص المصابين بالقولون العصبي، تسبب هذه الانقباضات تقلصات وألمًا.

تشمل الأسباب المحتملة الأخرى لمتلازمة القولون العصبي ما يلي:

بكتيريا الأمعاء: أظهرت الأبحاث أن المصابين بمتلازمة القولون العصبي قد يكون لديهم بكتيريا متغيرة في الجهاز الهضمي، مما يسهم في ظهور الأعراض.

العدوى الشديدة: بعد إصابة الجهاز الهضمي بعدوى شديدة، مما يشير إلى أن الجراثيم قد تلعب دورًا.

عدم تحمل الطعام: قد تساهم الحساسية تجاه بعض الأطعمة في الإصابة بمتلازمة القولون العصبي.

ضغوط الطفولة: أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تعرضوا لضغوط شديدة في مرحلة الطفولة.

بعض الأطعمة: تختلف محفزات الطعام من شخص لآخر، ومع ذلك، الأسباب الشائعة التي قد تسبب تفاقم أعراض القولون العصبي منتجات الألبان، والأطعمة التي تحتوي على الغلوتين مثل القمح، والمشروبات المعروفة بتسببها في الغازات.

التوتر: هي استجابة أمعائك للتوتر ولهذا السبب تسمى أحيانًا "المعدة العصبية" أو "المعدة القلقة".

اقرأ أيضا:

هذا ما يفعله "العيش السن" بالكلى والكبد.. فوائد مذهلة

مفاجأة.. فيتامين د قد يقلل الإصابة بهذا النوع من السرطان

تسبب قلة البركة والكوابيس.. خبيرة طاقة تحذر من 5 أشياء لا يجب وضعها خلف باب الشقة

بـ ٤٠ ألف جنيه.. هادية غالب تثير الجدل بأسعار المايوه الجديد- "محدش ضربك على إيدك تشتري"

فيديو صادم.. شاب يتشبث بطائرة هليكوبتر لحظة إقلاعها - لن تتوقع ما حدث