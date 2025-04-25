تناوله صباحا.. طعام شهير قد يقلل خطر الإصابة بالسكري

قد يساعد تناول البيض في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني عند تناوله كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن، وفقًا لـ medicalxpress.

كيف يمكن أن يساعد البيض في تقليل خطر الإصابة بالسكري؟

غني بالبروتين

البيض مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة، والذي يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يقلل من الرغبة في تناول وجبات خفيفة غير صحية ويساهم في إدارة الوزن. الحفاظ على وزن صحي هو عامل مهم في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني.

يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم

على عكس الكربوهيدرات التي ترفع نسبة السكر في الدم بسرعة، فإن البيض له تأثير ضئيل على مستويات الجلوكوز في الدم. تناوله في وجبة الإفطار يمكن أن يساعد في منع الارتفاعات والانخفاضات المفاجئة في سكر الدم على مدار اليوم.

يحسن حساسية الأنسولين

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول البيض قد يحسن حساسية الأنسولين لدى بعض الأشخاص، وهي حالة يصبح فيها الجسم أقل استجابة للأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

يحتوي على عناصر غذائية مفيدة

البيض غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، والتي تلعب دورًا في الصحة العامة وقد تساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة بما في ذلك مرض السكري.

دراسات حول البيض ومرض السكري

هناك أبحاث متضاربة حول العلاقة بين تناول البيض وخطر الإصابة بمرض السكري. بعض الدراسات تشير إلى عدم وجود صلة أو حتى وجود تأثير وقائي، بينما تشير دراسات أخرى إلى زيادة طفيفة في خطر الإصابة بالسكري مع الاستهلاك العالي للبيض. ومع ذلك، فإن معظم هذه الدراسات تشير إلى أن الاعتدال وتناول البيض كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن لا يشكل خطرًا كبيرًا على معظم الأشخاص.

نصائح طبية مهمة عند تناول البيض

أن تناول بيضة واحدة يوميًا يعتبر آمنًا لمعظم الأشخاص الأصحاء.

يعتبر البيض المسلوق أو المخفوق أو المطبوخ في الفرن خيارات صحية أكثر.

تناول البيض مع مصادر أخرى صحية مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

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