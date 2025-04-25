مشروب شهير لن تتوقعه يضبط نسبة السكر في الدم

المشروب الشهير الذي قد لا تتوقعه ويساعد في ضبط نسبة السكر في الدم هو خل التفاح المخفف بالماء، وفقًا لما ورد عبر صحيفة healthline.

تحسين حساسية الأنسولين

تشير العديد من الدراسات إلى أن خل التفاح يمكن أن يحسن حساسية الجسم للأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن نقل السكر من الدم إلى الخلايا لاستخدامه كطاقة. تحسين حساسية الأنسولين يساعد على خفض مستويات السكر في الدم بعد الوجبات.

إبطاء امتصاص السكر

يعتقد أن خل التفاح يبطئ عملية إفراغ المعدة وامتصاص السكر من الأمعاء إلى مجرى الدم، مما يمنع الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر بعد تناول الطعام.

تقليل مقاومة الأنسولين

قد يساعد الاستهلاك المنتظم لخل التفاح في تقليل مقاومة الأنسولين لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني أو المصابين به.

تأثير على إنتاج الجلوكوز في الكبد

تشير بعض الأبحاث إلى أن خل التفاح قد يقلل من إنتاج الجلوكوز في الكبد، مما يساهم في خفض مستويات السكر في الدم بشكل عام.

كيفية تناول خل التفاح لضبط نسبة السكر في الدم

دائمًا يخفف بالماء

من الضروري جدًا تخفيف خل التفاح بالماء قبل تناوله لحماية مينا الأسنان والمريء من الحموضة العالية. عادةً ما يوصى بملعقة كبيرة أو اثنتين من خل التفاح في كوب من الماء.

تناوله قبل الوجبات

يبدو أن تناول خل التفاح المخفف قبل الوجبات، خاصة الوجبات الغنية بالكربوهيدرات، هو الأكثر فعالية في المساعدة على ضبط نسبة السكر في الدم.

ابدأ بكمية صغيرة

إذا كنت جديدًا على تناول خل التفاح، ابدأ بكمية صغيرة ولاحظ كيف يتفاعل جسمك.

لا تتجاوز الكمية الموصى بها

تناول كميات كبيرة من خل التفاح يمكن أن يكون له آثار جانبية سلبية.

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