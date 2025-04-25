فاكهة شهيرة تحسن مستويات السكر في الجسم

الدكتور أحمد صلاح يقول، الجريب فروت فاكهة شهيرة يمكن أن تساعد في تحسين مستويات السكر في الجسم.

مؤشر جلايسيمي منخفض

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، يتميز الجريب فروت بمؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم بعد تناوله.

غني بالألياف

وتابع من خلال تصريحاته لمصراوي، يحتوي على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، التي تبطئ عملية الهضم وامتصاص السكر، مما يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

مركبات نشطة بيولوجيًا

وتابع، يحتوي الجريب فروت على مركبات مثل النارينجين، وهو مركب نباتي يعزز استجابة الأنسولين، مما يساهم في تحسين امتصاص الجلوكوز وتقليل مستوياته في الدم بعد تناول الطعام.

تحسين حساسية الأنسولين

وأشار إلى أن تناول الجريب فروت قد يساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، وهو الهرمون الذي ينظم مستويات السكر في الدم.

وأختتم صلاح:"على الرغم من فوائده، يجب تناول الجريب فروت باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن، تجنب عصائر الجريب فروت المعلبة التي قد تحتوي على سكر مضاف."

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