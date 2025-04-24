قبل تطبيق التوقيت الصيفي.. إليك كيف يؤثر تقديم الساعة على صحتك؟

كتبت- أسماء مرسي:

مع حلول منتصف ليلة الخميس الموافق 25 أبريل 2025، ستُقدم الساعات ببدء التوقيت الصيفي، ولكن، هل تعلم كيف يؤثر هذا التغيير المفاجئ على إيقاع الساعة البيولوجية للجسم؟

قلة النوم

فقدان ساعة كاملة من النوم عند تقديم الساعة أبرز التأثيرات السلبية للتوقيت الصيفي، هذا الحرمان المؤقت من الراحة الكافية يؤثر بشكل مباشر على قدرتنا على التركيز، واستقرار الحالة المزاجية، وفقا لموقع "cnet".

صعوبة الاستيقاظ

يصبح الاستيقاظ في الصباح أكثر تحديًا بعد تطبيق التوقيت الصيفي، فتأخر شروق الشمس يؤخر وصول إشارة الضوء الطبيعي التي تنبه الجسم وتساعده على الانتقال من حالة النوم إلى اليقظة، ما يزيد من الشعور بالخمول والكسل في بداية اليوم.

اختلال الهرمونات

تغيير الساعة يؤثر على قدرة الجسم على إنتاج الميلاتونين بشكل منتظم، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم، ما يؤدي إلى اضطرابات النوم، وتقلبات المزاج، وزيادة القلق، وحتى ارتفاع مستويات هرموني الإستروجين والبروجسترون.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

ارتفاع خطر الإصابة بمشكلات القلب من المخاطر الصحية الهامة المرتبطة بالتوقيت الصيفي، وذلك نتيجة قلة النوم، فعدم حصول الجسم على قسط كافٍ من الراحة يؤدي إلى زيادة إنتاج هرمونات التوتر، بالإضافة إلى ذلك، فإن تعطيل الإيقاعات اليومية الطبيعية يمكن أن يرفع معدل ضربات القلب وضغط الدم ومستويات هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر.

التمثيل الغذائي وتنظيم الوزن

يؤدي التوقيت الصيفي أيضا إلى تباطؤ عملية التمثيل الغذائي واختلال إنتاج هرمونات الجوع، مثل اللبتين والجريلين، فنقص النوم، يحفز إنتاج هذه الهرمونات التي تدفعك إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، ما يعيق عملية تنظيم الوزن الصحي.

التأثير على النشاط البدني

الشعور بالإرهاق الناتج عن قلة النوم يقلل من الرغبة في ممارسة التمارين البدنية الشاقة، التي تعتبر ضرورية للصحة البدنية والنفسية، كما أن قلة النوم تؤدي إلى ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول، الذي يرتبط بزيادة الوزن السريعة وضعف العضلات وارتفاع ضغط الدم.

اقرأ أيضا:

سبب وفاة البابا فرنسيس.. احذر هذه الأعراض والعلامات

احذر من هذه المشروبات تهدد عضلة القلب وتصيبك بالسكري

"ليه بنشوفها صفراء".. لن تتوقع اللون الحقيقي لـ الشمس

فيديو صادم.. شاب يتشبث بطائرة هليكوبتر لحظة إقلاعها - لن تتوقع ما حدث

بسعر 2000 دولار.. تعرف على أغلى طبق مكرونة في العالم