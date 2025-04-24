"عياط نص الليل".. 5 فوائد مفاجئة للبكاء لا تتوقعها

كتبت- أسماء مرسي:

البكاء بعد منتصف الليل، المعروف بـ "عياط نص الليل"، يبدو علامة على الحزن أو الوحدة، لكنه يمكن أن يحمل فوائد خفية.

فيما يلي، إليك لماذا يكون البكاء في هذا الوقت مفيدا لك، وفقا لموقع "verywellmind".

تطهير الجسم من الضغوط

عندما تنهمر الدموع المصاحبة للانفعالات القوية، فإنها لا تجرف معها الحزن فحسب، بل تحمل أيضًا هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، هذا بدوره يساعد الجسم على استعادة توازنه ويقلل من الشعور بالضغط والقلق المتراكم خلال اليوم.

إطلاق هرمونات السعادة

يُحفز أيضا إنتاج هرمونات تبعث على الشعور بالسعادة والراحة، مثل الأوكسيتوسين والإندورفين، هذه الهرمونات الطبيعية تعمل كمسكنات للألم ومحسنات للمزاج، ما يمنحك شعورًا بالهدوء والسكينة بعد البكاء.

تسكين الألم العاطفي والجسدي

البكاء في منتصف الليل يؤدي إلى إطلاق المواد الأفيونية الداخلية في الجسم، المعروفة بتأثيرها المسكن للألم الجسدي، تؤدي أيضا دورا مهما في تنظيم المشاعر وتخفيف الألم العاطفي.

تحسين النوم

يتحسين جودة النوم من الفوائد المهمة للبكاء على الصحة النفسية، فعندما تبكي، ينشط الجهاز العصبي الباراسمبثاوي، وهو المسؤول عن إعادة الجسم إلى حالة الاسترخاء والتوازن بعد التعرض للإجهاد، هذا الانتقال من حالة التوتر إلى الهدوء والاسترخاء يجعلك تشعر بالراحة والشعور بنوم عميق ومريح.

بداية رحلة التعافي

رغم الألم الذي يصاحب البكاء، إلا أنه غالبا ما يمثل نقطة تحول مهمة وبداية لعملية التعافي العاطفي.

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