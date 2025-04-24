في شهرين فقط.. تخلص من دهون البطن بتناول هذه الأطعمة

كتبت- شيماء مرسي

يدرك المهتمين باللياقة البدنية أن التخلص من دهون البطن يمثل تحديا كبيرا خلال رحلة فقدان الوزن.

وبالرغم من ذلك يمكن التخلص دهون البطن في شهرين فقط من خلال تناول بعض الأطعمة، بحسب ما كشف مدرب اللياقة الهندي جوزايا فيزيك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

-يجب تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والبروتينات والقليل من الكربوهيدرات، وأيضا الحرص على استهداف حوالي 1500 سعرة حرارية يوميا خلال مرحلة فقدان الوزن، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

-من الأفضل اختيار البروتينات من مصادر أساسية مثل: التونة والدجاج والديك الرومي والسلمون والبيض والزبادي اليوناني، وقد تساعد هذه الأطعمة في الحصول على أحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة لصحة القلب.

-وبالنسبة للحوم، يمكن تناول الدجاج والديك الرومي، كما أن الزبادي اليوناني مصدر غني بالبروتين والبيض يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

-تعد الخضراوات جزء أساسي من النظام الغذائي الصحي، مثل السبانخ والخس والخيار والكرفس، فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية.

وبالنسبة للفواكه يمكن تناول الموز والبطاطا الحلوة والبطيخ والتفاح والتوت لإمداد الجسم بالطاقة.

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