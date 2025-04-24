توقف عن تناولها فورا.. 5 مشروبات شائعة تزيد من خطر الإصابة بالسكري

كتب- أحمد الضبع:

على الرغم من أن العديد من المشروبات التي نستهلكها يوميًا قد تبدو لذيذة أو مريحة، إلا أن تناولها بشكل مستمر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وحذر الدكتور محمد عبد الغني، أخصائي التغذية العلاجية، من بعض المشروبات الشائعة التي قد تضر بصحتنا على المدى الطويل، موضحًا تأثيراتها السلبية على مستوى السكر في الدم.

المشروبات الغازية

وقال عبد الغني في تصريحات لـ"مصراوي" إن المشروبات الغازية تعتبر من أكثر المشروبات التي تساهم في زيادة مستويات السكر في الدم، كونها تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى الجلوكوز في الدم، وهذا بدوره يرهق البنكرياس، ما يساهم في زيادة مقاومة الأنسولين، وهو أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بمرض السكري.

وأضاف أنه من الأفضل استبدالها بماء الليمون غير المحلى أو ماء جوز الهند باعتدال، وهي خيارات تحافظ على ترطيب الجسم دون التأثير السلبي على مستوى السكر.

المشروبات المحلاة صناعيا

وتابع أن بعض الأشخاص يعتقدون أن المشروبات المحلاة صناعيًا، مثل العصائر والمشروبات الغازية الخالية من السكر، هي خيارات صحية، لكن الدراسات أظهرت أن هذه المشروبات تحتوي على محليات صناعية مثل الأسبارتام، والتي قد تؤدي إلى زيادة مقاومة الأنسولين على المدى البعيد.

مشروبات الطاقة

وبيّن أن مشروبات الطاقة تحتوي على كميات كبيرة من السكر والكافيين، وهو مزيج يسبب تقلبات حادة في مستويات السكر في الدم، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أنها تمنح شعورًا مؤقتًا بالنشاط، فإنها قد تساهم في الإصابة بالسكري من النوع الثاني بسبب التأثيرات على الأنسولين.

مشروبات القهوة المخلوطة

وذكر أن مشروبات الموكا المخلوطة تحتوي على كميات ضخمة من السكر، قد تتجاوز أحيانًا 400 سعر حراري في الكوب الواحد. هذه المشروبات، التي تحتوي أيضًا على الكريمة المخفوقة، تزيد من استهلاك السكر اليومي بشكل غير ملحوظ."

العصائر المحلاة

وأوضح أن العصائر المحلاة، حتى تلك التي يعتقد البعض أنها طبيعية، تحتوي غالبًا على كميات كبيرة من السكر المضاف، الذي يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة، ما يعزز من خطر الإصابة بمرض السكري.

واختتم بالإشارة إلى أن أفضل بديل هو العصير الطازج الطبيعي بدون سكر، أو تناول الفواكه الكاملة التي تحتوي على ألياف تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

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