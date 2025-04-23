جمال شعبان يحذر من هذا الأمر: يكسر القلب ويسبب الوفاة

كتب- أحمد الضبع:

حذّر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، من التأثيرات الخطيرة للمشاعر السلبية والانفعالات العاطفية القوية على صحة القلب.

وأوضح "شعبان" عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" أنّ الحزن الشديد أو ما يعرف بـ"الزعل" قد يؤدي إلى الإصابة بـ"متلازمة القلب المنكسر"، والتي قد تنتهي بسكتة قلبية أو حتى وفاة مفاجئة، رغم أن الشرايين التاجية قد تكون سليمة تمامًا.

وعلقّ على صورة طبية نشرها: "أيوه، الزعل ممكن يعمل سكتة قلبية، وموت مفاجئ كمان، بص للصورة اللي على اليمين، ده قلب مكسور، شوف الفرق بينه وبين الصورة اللي على الشمال، قلب سليم.. كسرة القلب والقلب المكسور نتيجة الزعل الشديد، دي حقيقة علمية ومتلازمة مرضية مش عبارة أدبية".

وأضاف شارحًا التفسير العلمي للحالة: "الزعل بينشّط الجهاز العصبي السمبثاوي، اللي بيفرز أدرينالين بكميات كبيرة جدًا نتيجة الزعل، وبيسموها Adrenaline Storm — عاصفة الأدرينالين".

وتابع: "الأدرينالين بيعمل اعتصار للقلب، فبيحصل انقباض في قاعدة القلب، وتمدد بالوني في قمة القلب، زي ما هو باين في الصورة، وانكسار حقيقي للقلب، رغم إن قسطرة الشرايين التاجية ممكن تطلع سليمة".

واختتم الدكتور جمال منشوره بالتذكير بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية وتجنّب الحزن والغضب، قائلًا: "علشان كده، في القرآن ربنا بيقول: ولا تحزن، والرسول بيقول: لا تغضب.. يا رب احفظنا من موت الفجأة، ومن كسرة القلوب".





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