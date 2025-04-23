بعد ظهوره في أمريكا.. كل ما تريد معرفته عن مرض "كروتزفيلد جاكوب"

كتب – سيد متولي

يثير مرض "كروتزفيلد جاكوب" الرعب في مقاطعة هود ريفر، بولاية أوريجون الأمريكية، بعد تسجيل ثلاث إصابات، ووفاة شخصين.

ما هو مرض كروتزفيلد جاكوب؟

وبحسب موقع mayoclinic، فإن كروتزفيلد جاكوب، هو مرض دماغي نادر، لا ينتقل عبر الهواء أو اللمس أو التواصل أو الماء، لكنه قد يكون قاتلا.

مخاطر مرض كروتزفيلد جاكوب

وتكمن خطورة مرض كروتزفيلد جاكوب، في أنه قد يسبب تلفا دماغيا، ويحدث بسبب بريون، وهو نوع من البروتينات المعدية، التي تحفز البروتينات الطبيعية في الجسم على التكون بشكل خاطئ.

كيف يسبب مرض كروتزفيلد جاكوب الوفاة؟

كما أن هذه البريونات غير الطبيعية تختلف عن الفيروسات والبكتيريا، فهي لا تدمرها الحرارة الشديدة والإشعاع، وبالتالي، لا تؤثر عليها المضادات الحيوية أو الأدوية المضادة للفيروسات، ما يجعل المرض مميتا في النهاية.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة

ويصيب مرض كروتزفيلد جاكوب كبار السن في أواخر الستينيات من العمر، لكن تم الإبلاغ عنه لدى عدد قليل ممن تقل أعمارهم عن 30 عامًا، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

أعراض مرض كروتزفيلد جاكوب

الخرف

صعوبة في المشي

حركات ارتعاشية غير طبيعية

اضطرابات بصرية

وفي غضون عام من الإصابة قد يسبب المرض الوفاة

يموت المصابون بمرض كروتزفيلد-جاكوب عادةً بسبب المشكلات الطبية المرتبطة بالمرض، وقد تشمل صعوبة في البلع أو التعرض للسقوط أو مشكلات القلب أو فشل الرئة أو التهاب الرئة أو أي عدوى أخرى.

علاج مرض كروتزفيلد جاكوب

وحتى الآن لا يوجد علاج محدد يبطئ أو يوقف تطور المرض، إلا أنه قد يمكن تخفيف حدة الأعراض.

طرق انتقال مرض كروتزفيلد جاكوب

إصابات عشوائية: يظهر مرض كروتزفيلد جاكوب على أغلب المصابين دون سبب واضح، ويُطلق على هذا النوع اسم مرض كروتزفيلد جاكوب العفوي أو العشوائي، وأغلب الحالات منه.

إصابات وراثية: تبلغ نسبة المصابين بمرض كروتزفيلد جاكوب ممن لديهم تاريخ عائلي من المرض أقل من 15%، ويمكن أن تؤكد الاختبارات وجود تغيرات جينية لديهم مرتبطة بالمرض، ويُطلق على هذا النوع اسم مرض كروتزفيلد جاكوب العائلي.

إصابات بسبب التلوث: أُصيب عدد قليل من الأشخاص بمرض كروتزفيلد جاكوب نتيجة لإجراءات طبية، مثل الحقن بهرمون النمو البشري المستخرج من الغدة النخامية من مصدر موبوء، وتشمل أيضًا عمليات زراعة القرنية أو الجلد من أشخاص مصابين بمرض كروتزفيلد جاكوب، وغيرت المراكز الطبية إجراءاتها من أجل القضاء على هذه المخاطر.

أُصيب كذلك بضعة أشخاص بمرض كروتزفيلد جاكوب بعد الخضوع لجراحة في الدماغ باستخدام أدوات ملوثة، ويرجع السبب وراء حدوث ذلك إلى فشل وسائل التعقيم العادية في تدمير البريونات المسببة للمرض، أما اليوم، فيجرى التخلص من الأدوات التي قد تكون ملوثة بالمرض.

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