متى يصبح الضغط المرتفع خطرا؟- حسام موافي يحذر من هذه العلامات

كتبت- أسماء مرسي:

أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن ارتفاع ضغط الدم يُعرف بأنه الارتفاع المستمر في قراءة ضغط الدم فوق المعدل الطبيعي، والذي يُقدر بـ 120/80.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

أشار "موافي" خلال برنامجه "ربي زدني علما" المُذاع على قناة "صدى البلد" إلى وجود نوعين رئيسيين لارتفاع ضغط الدم:

الضغط الأولي: وهو ارتفاع ضغط الدم الذي لا يمكن تحديد سبب معين لحدوثه.

الضغط الثانوي: يرتبط هذا النوع بأسباب محددة تشمل التوتر والضغوط النفسية المتكررة، الإفراط في تناول الملح، الإصابة باضطرابات الغدد الصماء، والانفعالات الشديدة.

أعراض ارتفاع ضغط الدم

أضاف أن العديد من الأشخاص يعانون من ارتفاع ضغط الدم دون ظهور أي أعراض في المراحل المبكرة، ومع تقدم الحالة، تظهر بعض العلامات التي تشمل:

صداع في الرأس أو في المنطقة الأمامية للأذن.

الشعور بضيق في التنفس (النهجان).

الدوار.

ألم في الصدر.

متى يصبح الضغط المرتفع خطرا؟

لفت "أستاذ طب الحالات الحرجة" إلى أن ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المزمنة التي تشكل خطرا كبيرا على الصحة إذا تُركت دون علاج، فإهمال هذا المرض يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تهدد حياة المريض.

ونصح الطبيب بضرورة التزام المرضى بتناول العلاج الذي يصفه الطبيب بشكل مستمر مدى الحياة للسيطرة على ضغط الدم وتجنب المضاعفات المحتملة.