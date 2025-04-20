ما أضرار ممارسة التمارين الرياضية مساءا؟

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة موناش الأسترالية عن العلاقة بين ممارسة التمارين الرياضية في ساعات المساء المتأخرة وجودة النوم.

وبعد مراقبة 14689 مشاركا لمدة عام كامل باستخدام أجهزة متطورة لقياس النشاط البدني والنوم، توصل الباحثون أن التمارين المكثفة قبل النوم بأربع ساعات أو أقل قد تؤدي إلى اضطرابات ملحوظة في النوم، وفقا لموقع "Gizmodo".

وأظهرت البيانات أن المشاركين الذين مارسوا تمارين مكثفة مثل التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT) أو الجري لمسافات طويلة في فترة المساء عانوا من صعوبات في الخلود إلى النوم. كما لاحظ الباحثون انخفاضا في جودة النوم الإجمالية وزيادة في معدل ضربات القلب أثناء الليل.

وهذه التغيرات الفسيولوجية تعكس حالة من اليقظة الزائدة التي تمنع الجسم من الاسترخاء الكامل والانتقال إلى حالة النوم العميق.

والتمارين المكثفة ترفع من درجة حرارة الجسم الأساسية وتزيد من إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، ما يضع الجسم في حالة تأهب تتعارض مع عملية الاسترخاء الطبيعية التي يحتاجها للنوم".

وهذه التأثيرات قد تستمر لعدة ساعات بعد انتهاء التمرين، ما يفسر الصعوبات التي يواجهها الكثيرون في النوم بعد التدريبات المسائية.

ويشير الباحثون إلى أن التمارين الخفيفة إلى المعتدلة مثل المشي أو اليوغا أو السباحة الهادئة قد لا يكون لها نفس التأثير السلبي، بل يمكن أن تساعد بعض الأشخاص على الاسترخاء. والفارق الرئيسي يكمن في شدة التمرين وتأثيره على معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم.

وهذه النتائج تقدم رؤى قيمة لأولئك الذين يمارسون الرياضة في المساء بسبب جدول أعمالهم المزدحم، كما تفتح الباب أمام تطوير توصيات أكثر دقة حول توقيت وكثافة التمارين الرياضية لتحقيق التوازن الأمثل بين اللياقة البدنية وجودة النوم.

ويقترح الباحثون إجراء المزيد من الدراسات لاستكشاف الفروق الفردية في الاستجابة للتمارين المسائية، والتي قد تفسر لماذا يعاني بعض الأشخاص من اضطرابات النوم بعد الرياضة المسائية بينما لا يتأثر آخرون.

اقرا أيضا:

لن تتخيلها ما يحدث عند نقع الفسيخ في الخل والليمون قبل تناوله

حياتك هتتغير 180 درجة.. المشي لمدة 30 دقيقة يوميا يحميك من هذه الأمراض

حفلات زفاف الأشباح.. في هذه الدولة تتزوج الإناث من الموتى

"جمال بلا روح".. استشاري نفسي يكشف السر وراء لجوء الفتيات لحقن الفيلر

شقة فاخرة تُباع بـ110 ملايين دولار في أنحف ناطحة سحاب بالعالم (صور)