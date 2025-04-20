عامل يزيد من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية المبكرة

كشفت دراسة أجراها باحثون فنلنديون أن الصداع النصفي يعد أحد الاضطرابات العصبية الشائعة التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية المبكرة.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات مرضى خالين من عوامل الخطر التقليدية كأمراض القلب والأوعية الدموية.

وشملت الدراسة أكثر من 1000 شخص تقل أعمارهم عن 50 عاما، بما في ذلك 523 مريضا نجوا من السكتة الدماغية و523 آخرين لم يُصابوا بها، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وركز الباحثون على حالات السكتة الإقفارية وهي النوع الأكثر شيوعا الذي يحدث بسبب انسداد يعيق تدفق الدم إلى الدماغ مع استبعاد الأسباب المعروفة مثل ارتفاع ضغط الدم أو داء السكري.

وأظهرت الدراسة أن الشباب الذين يعانون من الصداع النصفي، أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 70% للإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بغيرهم.

وكشفت النتائج أن الصداع النصفي، وخاصة ذلك المصحوب بالهالة (اضطرابات بصرية أو حسية تسبق الصداع)، يعد عامل خطر مستقل، حيث وُجد لدى 23% من المصابين بالسكتة الدماغية. وارتفعت النسبة إلى 46% بين من يعانون من وجود "ثقبة بيضاوية سالكة"، وهي فتحة صغيرة في الحاجز الفاصل بين الأذينين الأيمن والأيسر في القلب، وتكون موجودة بشكل طبيعي لدى الجنين في الرحم، حيث تُغلق بعد الولادة عادة. (تُصيب حوالي ربع السكان دون أن تسبب عادة مشكلات صحية).

وبالرغم من أن 65% من السكتات الدماغية غير المرتبطة بمشكلات قلبية تعود إلى عوامل تقليدية، مثل التدخين والسمنة وارتفاع الضغط، إلا أن الباحثين حذروا من تجاهل "العوامل غير التقليدية" مثل الصداع النصفي، والتي تشكّل ربع الحالات تقريبا.

وتعد الدراسة رصدية (غير تجريبية)، ما يعني أنها لا تظهر علاقة سببية مؤكدة، كما أنها تعتمد جزئيا على تقارير المرضى الذاتية، ما قد يؤثر على دقة البيانات.

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