ما العلاقة بين سن اليأس وصحة القلب؟

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كولورادو أن السيدات اللاتي يصلن إلى سن اليأس في وقت متأخر يملكن في الغالب أوعية دموية تتمتع بصحة أفضل.

وبالرغم من أن توقيت انقطاع الطمث أمر خارج عن إرادتنا، يؤكد الخبراء أن المواظبة على التمارين الرياضية، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وتناول طعام صحي تساهم في الحفاظ على صحة القلب مع التقدم في العمر.

ويمكن أن يسبب انقطاع الطمث تغيرات كبيرة في الجسم، وعمر المرأة في هذه المرحلة الانتقالية، وقد يكون مؤشرا على صحة قلب أفضل أو أسوأ، وفقا لمجلة "هيلث".

ويبدأ انقطاع الطمث لدى معظم النساء بين 45 و55 عاماً، وتشير التقارير إلى أن 10% من النساء يبدأن سن اليأس في وقت متأخر، أي بعد الـ 55. وفي هذه الدراسة، شمل الباحثون 21 امرأة في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، و71 امرأة بعد انقطاع الطمث.

انقطاع الطمث المتأخر

وقُسِّمت هذه المجموعة الأخيرة إلى مجموعتين: مجموعة انقطاع الطمث "الطبيعي" أو مجموعة انقطاع الطمث "المتأخر" بناءً على وقت توقف الدورة الشهرية.

ولتقييم صحة القلب والأوعية الدموية لدى المشاركات، استخدم الباحثون مقياساً يُسمى تمدد الشريان العضدي بوساطة تدفق الدم، والذي يُعطي لمحة عن مدى تمدد الوعاء الدموي الرئيسي في الجزء العلوي من الذراع (الشريان العضدي) مع زيادة تدفق الدم.

ثم درسوا صحة ووظيفة الميتوكوندريا - العضيات المنتجة للطاقة - في خلايا الأوعية الدموية لدى المشاركات. وأخيراً، فحص الباحثون مستويات الهرمونات والدهون والجزيئات الأخرى في الدم.

وظيفة الأوعية الدموية

وكما توقع الباحثون، كانت وظيفة الأوعية الدموية لدى جميع النساء بعد انقطاع الطمث أسوأ من نظرائهن في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث.

ويمكن تفسير ذلك بانخفاض مستويات هرمون الإستروجين وتغيرات طبيعية أخرى مع التقدم في السن، إذ تميل الأوعية الدموية إلى أن تصبح أكثر صلابة بمرور الوقت.

ووجد الباحثون أيضاً أن من بدأن انقطاع الطمث في وقت متأخر لديهن مستويات دهون أفضل، وعلامات إجهاد تأكسدي أقل في دمائهن، ما يفسر هذه الفجوة في صحة القلب.

اقرا أيضا:

لن تتخيلها ما يحدث عند نقع الفسيخ في الخل والليمون قبل تناوله

حياتك هتتغير 180 درجة.. المشي لمدة 30 دقيقة يوميا يحميك من هذه الأمراض

حفلات زفاف الأشباح.. في هذه الدولة تتزوج الإناث من الموتى

"جمال بلا روح".. استشاري نفسي يكشف السر وراء لجوء الفتيات لحقن الفيلر

شقة فاخرة تُباع بـ110 ملايين دولار في أنحف ناطحة سحاب بالعالم (صور)