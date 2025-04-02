تجنبها للحفاظ على صحتك.. عادات يومية ترفع مستوى الدهون الثلاثية

كتبت - نرمين ضيف الله

الدهون الثلاثية هي نوع من الدهون الموجودة في الدم، ويعد ارتفاع مستوياتها أحد العوامل الرئيسية التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يمكن أن تؤثر بعض العادات اليومية على مستوى الدهون الثلاثية في الجسم.

إليك بعض العادات التي قد تؤدي إلى ارتفاع الدهون الثلاثية ويجب الحذر منها، وفقًا لموقع “هيلث لاين”:

1. الإفراط في تناول السكريات والكربوهيدرات المكررة

الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر والكربوهيدرات المكررة، مثل الحلويات، المشروبات الغازية، والأطعمة السريعة، يمكن أن ترفع مستويات الدهون الثلاثية بشكل كبير.

تتحول هذه الأطعمة بسرعة إلى سكريات في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الدهون الثلاثية.

2. عدم ممارسة النشاط البدني بانتظام

قلة النشاط البدني تؤدي إلى زيادة الدهون في الجسم، بما في ذلك الدهون الثلاثية. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مثل المشي، الجري، أو السباحة، يمكن أن تساعد في خفض مستويات الدهون الثلاثية وتحسين الصحة العامة.

3. تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة

الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والمتحولة، مثل اللحوم الدهنية، الوجبات السريعة، والأطعمة المقلية، تؤدي إلى زيادة مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

يفضل استبدالها بالدهون الصحية، مثل الدهون غير المشبعة الموجودة في الأسماك الدهنية والمكسرات.

4. الإفراط في تناول الطعام بشكل عام

تناول الطعام بكميات كبيرة أو الإفراط في تناول الوجبات يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية.

تؤدي الحصص الزائدة من الطعام إلى تراكم الدهون في الجسم، مما يسبب ارتفاعًا في مستويات الدهون الثلاثية.

5. التدخين

التدخين هو عامل آخر يزيد من مستويات الدهون الثلاثية. تؤثر المواد الكيميائية في السجائر على وظيفة الأوعية الدموية والكبد، مما قد يؤدي إلى زيادة إنتاج الدهون الثلاثية.

6. التوتر النفسي المستمر

يؤثر التوتر المزمن سلبًا على الصحة العامة، إذ يؤدي إلى إفراز هرمونات التوتر التي يمكن أن تزيد من مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

يساعد الحصول على قسط كافٍ من الراحة وممارسة تقنيات الاسترخاء في تقليل تأثير التوتر.

نصائح للتقليل من الدهون الثلاثية:

• تناول طعام متوازن يحتوي على الألياف والبروتينات الصحية.

• ممارسة الرياضة بانتظام.

• التقليل من تناول السكر والكربوهيدرات المكررة.

• تجنب تناول الكحول بشكل مفرط.

• الحفاظ على وزن صحي.

اقرأ ايضا:

100 نبضة في الدقيقة.. أسباب عدم انتظام ضربات القلب

موجود في كل عيد.. نوع تسالي شهير يضبط السكر بالدم ويحمي القلب

جمال شعبان يحذر الشباب من عادات خطيرة في العيد- "تدمر صحتكم"

5 فئات ممنوعة من تناول الكحك في العيد.. احذروا

يهدد القلب والكبد ...احذر هذا المشروب أول أيام العيد