5 أعراض تحذرك من ارتفاع السكر في الدم.. لا تتجاهلها

كتبت- أسماء العمدة:

ارتفاع السكر في الدم (فرط سكر الدم) حالة خطيرة تحدث عندما يكون هناك الكثير من الجلوكوز في الدم، يمكن أن يحدث لعدة أسباب، بما في ذلك عدم إنتاج الجسم ما يكفي من الأنسولين، أو عدم استخدام الجسم للأنسولين بشكل صحيح، أو تناول الكثير من الكربوهيدرات.

إليك 5 أعراض رئيسية تشير إلى ارتفاع السكر في الدم، وفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline.

كثرة التبول (Polyuria):

خاصة في الليل، حيث يحاول الجسم التخلص من الجلوكوز الزائد عن طريق البول.

العطش الشديد (Polydipsia) نتيجة لفقدان السوائل بسبب كثرة التبول، يشعر الشخص بعطش لا يرتوي.

الجوع الشديد (Polyphagia):

على الرغم من تناول الطعام، قد يشعر الشخص بجوع مستمر لأن الجسم لا يستطيع استخدام الجلوكوز بشكل فعال للحصول على الطاقة.

التعب والضعف (Fatigue):

الشعور بالإرهاق والضعف العام دون سبب واضح، نتيجة لعدم قدرة الخلايا على الحصول على الطاقة الكافية من الجلوكوز.

عدم وضوح الرؤية (Blurred Vision):

يمكن أن يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى تغيرات في عدسة العين، مما يسبب ضبابية أو عدم وضوح في الرؤية.

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