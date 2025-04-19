"سلاح ذو حدّين".. كيف يقوّي الموز القلب ويضر الجسم؟

كتبت: رودينا ضوه

الموز من الفواكه اللذيذة والمفيدة التي يحبها الكثير من الناس، فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد الجسم على البقاء نشيطًا وصحيًا، ورغم فوائده، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب بعض الأضرار.

وفقًا لموقع webmd إليك فوائد وأضرار تناول الموز.

فوائد تناول الموز

الموز غني بالبوتاسيوم والمعادن والفيتامينات التي تساعد جسمك على أداء وظائفه الحيوية ومن فوائده.

صحة القلب

يشتهر الموز بغناه بالبوتاسيوم، وهو عنصر أساسي لصحة القلب، يحمل هذا المعدن الحيوي، وهو أيضًا إلكتروليت، شحنة كهربائية صغيرة، ما يدفع الخلايا العصبية إلى إرسال إشارات لنبض القلب بانتظام وانقباض العضلات.

فوائد أخرى للبوتاسيوم:

قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة عظامك مع تقدمك في العمر

قد يساعد عضلاتك على العمل بشكل أفضل

يمكن أن يساعد في منع حصوات الكلى

صحة الجهاز الهضمي

على الرغم من محتواه من السكر، يتمتع الموز بمؤشر جلايسيمي منخفض يبلغ 51، "يقيس المؤشر الجلايسيمي مدى سرعة ارتفاع مستوى السكر في الدم عند تناول الطعام"، ويعود ذلك إلى الألياف التي تساعد على الهضم، يحتوي الموز على نوع من الألياف يسمى "البكتين"، والذي يساعد على التحكم في سرعة هضم الكربوهيدرات.

فالموز يحتوي أيضًا على البروبيوتيك، وهي البكتيريا النافعة الموجودة في أمعائك، وهي الكربوهيدرات التي تغذي هذه البكتيريا النافعة قد تساعد البروبيوتيك أيضًا في:

تحسين عدوى الخميرة والمسالك البولية

علاج بعض الالتهابات في الأمعاء

تخفيف متلازمة القولون العصبي

تقليل عدم تحمل اللاكتوز

تخفيف بعض أعراض الحساسية

يحتوي الموز على فركتو أوليجوساكاريد "FOS"، وهي كربوهيدرات فريدة غنية بالفركتوز لا تهضمها الأمعاء بشكل كامل، تساهم هذه الفركتو أوليجوساكاريد في عملية تساعد على الحفاظ على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء الدقيقة.

فوائد الموز الأخضر

يعد الموز الأخضر، أو غير الناضج، مصدرًا جيدًا للنشا المقاوم، وهو نوع من الكربوهيدرات لا يهضم في الأمعاء الدقيقة، بل يتخمر في الأمعاء الغليظة ويغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، يشعرك النشا المقاوم بالشبع، مما يساعد على إنقاص الوزن، كما أنه مفيد لعلاج الإمساك، ويخفض النشا المقاوم الكوليسترول ويقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون، ولأن معظم الناس لا يفضلون تقشير الموز الأخضر وتناوله لصعوبة مضغه تستخدم الفاكهة غير الناضجة في الدقيق ومنتجات غذائية أخرى.

إدارة مرض السكري

قد يقلل اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي "مع تجنب الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع" من خطر حدوث مضاعفات لدى مرضى السكري، إذا كنت مصابًا بالسكري، يمكنك تناول نصف موزة عند الحاجة إلى وجبة خفيفة.

التحكم في الوزن

تناول أطعمة ذات مؤشر سكري منخفض قد يساعد على فقدان الوزن، كما أن الألياف، مثل تلك الموجودة في الموز التي تساعدك على التحكم في وزنك.

التعافي بشكل أسرع بعد التمرين

تشير الأبحاث إلى أن الموز يساعدك أيضًا على استعادة نشاطك بعد التمارين الشاقة.

الوقاية من السرطان

وجدت إحدى الدراسات أن الأطفال الذين يتناولون الموز والبرتقال بانتظام، كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان الدم "اللوكيميا" في مرحلة الطفولة، وقد أظهرت مركبات مختلفة في الموز فعالية واعدة في مكافحة سرطان الثدي، وعنق الرحم، والقولون والمستقيم، والمريء، والكبد، والفم، والبروستاتا، والجلد، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث.

تحسين الذاكرة والمزاج

يحتوي الموز على التربتوفان، وهو حمض أميني مفيد يتحول هذا الحمض في الجسم إلى سيروتونين، مما يحسن المزاج، ومن المعروف أن العديد من المواد الأخرى الموجودة في الموز تحارب التدهور المعرفي، الذي قد يسبب فقدان الذاكرة، ويستمر البحث عن أفضل طريقة لاستخدام هذه المركبات لصحة الدماغ.

أضرار تناول الموز

ورغم انطوائه على العديد من الفوائد الطبية، قد يعاني بعض الأشخاص من الانتفاخ والتقلصات والإسهال، في حال تناول الموز بكميات كبيرة، نتيجة احتوائه على مادة السوربيتول التي تزيد من حركة الأمعاء، بحسب موقع "هيلث لاين" الطبي.

وربما يعاني أحيانًا بعض الأشخاص من حساسية تجاه الموز عند استخدامه على الجلد في حالات التجميل كوصفات ترطيب وتفتيح البشرة أو الماسكات الطبيعية، بينما الذين يعانون من حساسية تجاه اللاتكس والأفوكادو والكيوي والكسافا والكستناء، هم أكثر عرضة للإصابة برد فعل تحسسي تجاه الموز.

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