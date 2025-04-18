هذا ما يحدث للقلب والكوليسترول عند تناول البيض.. مفاجأة

كتب – سيد متولي

يفضل العديد من الأشخاص تناول البيض كوجبة أساسية على مائدة الإفطار، لكن البعض يتخوف من ارتباطه بالكوليسترول الضار في الدم، فما الحقيقة؟.

تأثير البيض على الكوليسترول

وبحسب موقع تايمز ناو، فإن البيض غني بالعناصر الغذائية، ولا يؤدي لارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، بل النوع الجيد.

تأثير البيض على القلب

والبيض غني بالبروتين والفيتامينات والكالسيوم، كما أنه يعمل على تحسين صحة القلب، وإذا كان البيض يرفع مستوى الكوليسترول، فهو عادة كوليسترول جيد، وبالتالي لا يهدد صحة القلب.

مكونات البيض

يتكون البيض من مكونين: البياض، وهو الجزء الغني بالبروتين، والصفار، وهو الجزء الأصفر الغني بالعناصر الغذائية، ويحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول من النوع الجيد.

نسبة الكوليسترول في البيض

تحتوي بيضتان كاملتان كبيرتان على حوالي 411 ملج من الكوليسترول، لكن وفقا للأطباء، فإن احتواء طعام ما على نسبة عالية من الكوليسترول لا يعني بالضرورة أنه يرفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

فوائد أخرى لتناول البيض

تعزيز الشعور بالشبع

زيادة معدل الأيض وفقدان الوزن

تحسين صحة الدماغ

تقليل الالتهاب.

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