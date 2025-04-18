لا تتجاهل ظهور هذه العلامات أثناء الاستيقاظ من النوم

بعض العلامات والأعراض عند الاستيقاظ من النوم، قد تشير إلى مشاكل صحية تحتاج إلى اهتمام، إليك بعض العلامات التي يجب أخذها على محمل الجد، وفقًا لـ medicalxpress.

علامات جسدية

صداع شديد ومفاجئ خاصة إذا كان مصحوبًا بتصلب في الرقبة، أو غثيان، أو قيء، أو حساسية للضوء والصوت، قد يشير إلى صداع نصفي حاد، أو ارتفاع ضغط الدم، أو حتى نزيف في المخ في حالات نادرة.

ألم في الصدر أو ضيق في التنفس

قد يشير إلى مشاكل في القلب أو الرئة، أو ضعف في أحد جانبي الجسم، أو صعوبة في الكلام، أو تدلي في الوجه: هذه علامات محتملة لسكتة دماغية، وتتطلب عناية طبية فورية.

ألم شديد في البطن

قد يشير إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل التهاب الزائدة الدودية أو قرحة المعدة، ويتطلب تقييمًا طبيًا.

تصلب أو ألم شديد في المفاصل، خاصة إذا كان مصحوبًا بتورم أو احمرار، قد يشير إلى التهاب المفاصل أو مشاكل أخرى في الجهاز العضلي الهيكلي.

تعب وإرهاق شديدين لا يتحسنان بالراحة، قد يكون علامة على العديد من المشاكل الصحية مثل فقر الدم، أو مشاكل الغدة الدرقية، أو الاكتئاب، أو حتى أمراض مزمنة.

دوخة أو دوار شديد، خاصة إذا كان مصحوبًا بغثيان أو فقدان للتوازن، قد يشير إلى مشاكل في الأذن الداخلية أو انخفاض ضغط الدم أو مشاكل أخرى.

علامات أخرى قد تظهر عند الاستيقاظ من النوم

حمى غير مبررة قد تشير إلى عدوى أو التهاب.

تعرق ليلي غزير قد يكون علامة على عدوى أو مشاكل هرمونية أو أنواع معينة من السرطان.

فقدان الوزن غير المبرر قد يكون علامة على العديد من المشاكل الصحية بما في ذلك السرطان.

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