7 نصائح بسيطة للحفاظ على صحة الكبد.. جربها الآن

كتب - أحمد الضبع:

يلعب الكبد دورًا أساسيًا في تنظيم التوازن الهرموني وعملية الأيض ودعم الهضم، ما يجعله حجر الزاوية في الصحة العامة للجسم. وفي ظل الأهمية القصوى لهذا العضو، توجب على الأفراد تبني أساليب حياة صحية ونظم غذائية متوازنة تعزز من وظائفه الطبيعية.

بحسب ما نشر في موقع Hindustan Times، قدّمت خبيرة التغذية براتيما ناجاراج سلسلة من الإرشادات البسيطة والفعالة للمحافظة على صحة الكبد.

وأشارت "ناجاراج" إلى أن أعراض مثل الشعور بالانتفاخ والخمول وصعوبة فقدان الوزن، بالإضافة إلى مشاكل الدورة الشهرية وتقلبات المزاج وحب الشباب، قد تكون مؤشرات على خلل في مستويات هرمون الإستروجين يستدعي دعم الكبد بشكل خاص.

تناول الخضراوات الصليبية

وأكدت ضرورة تناول الخضراوات الصليبية مثل البروكلي والملفوف والقرنبيط والكرنب، لما تحتويه من مركبات الكبريت التي تعمل على تحسين عملية إزالة السموم من الجسم واستقلاب الإستروجين.

الأعشاب الطبية

كما أوصت بتضمين الأعشاب الطبية في النظام الغذائي، مثل شوك الحليب والهندباء وعرق السوس والكركم، لما لها من خصائص مدعمة لوظائف الكبد.

تناول ماء الليمون الدافئ

ومن النصائح الصحية الأخرى التي سلطت عليها الضوء، تناول ماء الليمون الدافئ في بداية اليوم؛ إذ يساهم في تنشيط وظائف الكبد ويعزز عملية الهضم ويساعد الجسم على التخلص من السموم بشكل طبيعي.

تجنب الكافيين والأطعمة المصنعة

وإلى جانب ذلك، حثت الخبيرة على تقليل أو تجنب الأطعمة والمشروبات التي تُجهد الكبد، مثل الكافيين والأطعمة المصنعة والوجبات السريعة، والتي تؤدي إلى بطء في عمليات إزالة السموم وزيادة مستويات الالتهاب.

شرب كميات وفيرة من الماء

كما أكدت على أهمية شرب كميات وفيرة من الماء، إذ يُنصح بتناول ما يعادل 2-3 لترات يوميًا لضمان طرد السموم بكفاءة والحفاظ على الأداء الأمثل للكبد.

التعرق

وأشارت إلى أن التعرق، سواء عبر ممارسة التمارين الرياضية أو استخدام ساونا الأشعة تحت الحمراء، يُشكل وسيلة فعالة لتعزيز عمليات التخلص من السموم عبر الجلد.

الصيام الليلي

وأوضحت خبيرة التغذية أن الصيام الليلي، الذي يمتد إلى 12 ساعة على الأقل، يوفر للفترة التي يحتاجها الكبد للراحة والتجدد، مما يحسن من الأداء الأيضي ويعزز صحة الكبد بشكل عام.

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