تحارب الكوليسترول.. فاكهة تقي من السرطان وأمراض القلب



كتب – سيد متولي

يمكن لفاكهة الرمان أن تمنح جسمك العديد من الفوائد الصحية، بعدما كشفت دراسة أن مستخلص الرمان يساعد في مكافحة الالتهابات المزمنة وارتفاع ضغط الدم.

وبحسب مجلة Nutrients، فإن الرمان يفعل العجب للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما، بحسب صحيفة إكسبريس.

فوائد الرمان

وفي الدراسة، كشف الباحثون أن مستخلص الرمان يعمل على خفض الالتهاب وضغط الدم، الذي قد يكون مرتفعا لدى كبار السن ذوي الوزن الطبيعي والزائد.

وتم تقسيم 86 مشاركا إلى مجموعتين؛ إحداهما تلقت دواءً وهميًا، بينما أُعطيت الأخرى كبسولتين من مستخلص الرمان يوميًا، بلغ هذا حوالي 740 ملج من المستخلص يوميًا، وكان لدى جميع المشاركين مستويات متفاوتة من علامات الالتهاب، لكنهم كانوا يتمتعون بصحة جيدة دون أي أمراض مشخصة، لكن أظهر العديد منهم عوامل خطر لأمراض القلب والأوعية الدموية الأيضية، مثل ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم.

ومن بين المجموعة الأصلية، أنهى 76 شخصًا الدراسة بعد 12 أسبوعًا، وقد شهد أولئك الذين تناولوا مستخلص الرمان يوميًا انخفاضًا ملحوظًا في عوامل الخطر هذه، وكانت إحدى أهم النتائج انخفاض ضغط الدم، الذي تراوح متوسطه بين 3 مم زئبق و5.2 مم زئبق.

وعلى الرغم من أن هذا قد لا يبدو كبيرًا جدًا، فقد ثبت سابقًا أن انخفاضًا بمقدار 5 مم زئبق يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بـ "أمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية" بنسبة تصل إلى 10%.

ورغ الفوائد، يحذر الباحثون من الحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم العلاقة بين مستخلص الرمان والجهاز القلبي الأيضي، خاصة بالنظر إلى صغر حجم العينة في هذه الدراسة.

علاقة الرمان بالقلب

الرمان مفيد للجهاز القلبي الوعائي، فهذه الفاكهة غنية بالبوليفينولات، التي يمكن أن تقي من أمراض القلب والأوعية الدموية، كما تخفض مستويات الكوليسترول الضار.

الرمان والخلايا

وتتمتع البوليفينولات هذا بخصائص مضادة للشيخوخة ومضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، يمكنها مواجهة تلف الخلايا، كما تحمي الخلايا من التآكل الطبيعي للحياة، ما يبطئ عملية الشيخوخة بشكل فعال.

فوائد أخرى للرمان:

صحة الجهاز الهضمي.

مكافحة السرطان.

صحة البشرة والشعر.

تقوية الجهاز المناعي.







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