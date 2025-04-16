أعراض خطيرة تستدعي استئصال الطحال فورا - حسام موافي يكشف

كتبت- أسماء مرسي:

أشار الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إلى الدور الحيوي للطحال في تعزيز مناعة الجسم.

وأوضح خلال برنامجه "ربي زدني علما" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن الطحال مسؤول عن تنظيم عمل خلايا الدم المختلفة.

نشاط الطحال المفرط وتأثيره على خلايا الدم

أضاف "موافي" أن العمر الافتراضي لخلايا الدم الحمراء يبلغ حوالي 120 يوم، ومع ذلك، في حال زيادة نشاط الطحال بشكل غير طبيعي، يبدأ الطحال في تكسير هذه الخلايا قبل انتهاء عمرها الطبيعي، ونتيجة لذلك، تسبب نقص خلايا الدم الحمراء، وانخفاض عدد الصفائح الدموية، وكذلك نقص في خلايا الدم البيضاء.

متى يصبح استئصال الطحال ضروريا؟

أوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن الدم يتكون من ثلاثة أنواع رئيسية من الخلايا: خلايا الدم الحمراء، وخلايا الدم البيضاء، والصفائح الدموية.

وفي الحالات التي يؤدي فيها فرط نشاط الطحال إلى انهيار هذه الخلايا بشكل كبير ومستمر، يصبح التدخل الجراحي لاستئصال الطحال أمرا ضروريا لوقف هذا التدهور في مكونات الدم.

تحذير مهم قبل الاستئصال.. فحص نخاع العظم

شدد الطبيب على أهمية إجراء فحص لنخاع العظم قبل اتخاذ قرار استئصال الطحال.

وتابع أن استئصال الطحال يكون له عواقب وخيمة إذا كان نخاع العظم نفسه يعاني من ضعف أو مشكلة في إنتاج خلايا الدم، ففي حال كان نخاع العظم ضعيفا بالفعل، فإن إزالة الطحال الذي يكون يقوم بدور ولو جزئي في تكسير الخلايا التالفة، سيؤدي إلى تفاقم نقص خلايا الدم ويصبح الأمر بمثابة "كارثة طبية".

نوع توابل يذيب الحصوات وينظم السكر ويطهر الكبد.. احرص على تناوله

"وداعا للإمساك في دقائق".. 5 مشروبات مفعولها سريع وآمن





لماذا ترتفع نسبة السكر في الدم رغم تجنب السكريات؟.. احذر 4 أسباب





فلوسك هتتضاعف.. 3 أبراج تشهد أخبار سارة وسفر وحب جديد





صحتهم في خطر.. أبراج العين تراقبهم وعليهم توخي الحذر