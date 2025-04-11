يقي من السرطان.. نوع طعام يحمي القلب والمخ من الجلطات

كتبت: نورهان ربيع

يعد البروكلي من الخضروات الغنية بالفوائد الصحية المذهلة. فهو مليء بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من العديد من الأمراض، إضافة إلى احتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم بشكل عام.

ويعتبر البروكلي خيارًا مثاليًا لإضافته إلى جميع الوجبات، وفي هذا التقرير، نوضح أبرز وأهم فوائد البروكلي، وفقًا لما ذكره موقع "thenutraplanet".

1- يُعزز جهاز المناعة:

البروكلي غني بفيتامين C، الذي يُعتبر عنصرًا أساسيًا لدعم جهاز المناعة من خلال تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، ما يجعله خيارًا ممتازًا لمكافحة نزلات البرد، وتقليل مدة المرض، والوقاية من العدوى.

2- يُحسن الهضم:

البروكلي غني بالألياف التي تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، كما تساهم في الوقاية من الإمساك وتعزيز صحة الأمعاء عن طريق تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، وهذا يعزز توازن الميكروبيوم، ويقلل الالتهابات، ويحسن امتصاص العناصر الغذائية.

3- يقوي العظام والمفاصل:

يُعد البروكلي مصدرًا ممتازًا لفيتامين K والكالسيوم، وكلاهما ضروريان لصحة العظام. كوب واحد من البروكلي يحتوي على 116% من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين K، مما يعزز كثافة العظام ويقلل من خطر الإصابة بالكسور.

ويعمل الكالسيوم مع فيتامين K على تقوية بنية العظام، مما يساهم في الوقاية من هشاشة العظام ومشاكل المفاصل.

4- يدعم صحة القلب:

مضادات الأكسدة والألياف في البروكلي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول، مما يُحسن تدفق الدم ويُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما يُساهم محتوى البروكلي العالي من البوتاسيوم (8% من الكمية اليومية الموصى بها لكل كوب) في تنظيم ضغط الدم، والحفاظ على نبضات قلب منتظمة، وتعزيز وظائف القلب بشكل عام.

5- يحمي من السرطان:

البروكلي يحتوي على السلفورافان، وهو مركب نباتي طبيعي ذو خصائص قوية في مكافحة السرطان. تشير الدراسات إلى أن تناول الخضراوات الصليبية مثل البروكلي قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والبروستات والقولون.

ويعمل السلفورافان على استهداف الخلايا الضارة، وتقليل الإجهاد التأكسدي، ودعم عملية التخلص من السموم الطبيعية في الجسم.

6- يُحسن وظائف الدماغ:

البروكلي غني بفيتامين K الذي يُعتبر ضروريًا لصحة الدماغ والوظائف الإدراكية. يساعد هذا الفيتامين على بناء السفينجوليبيدات، وهي نوع من الدهون الضرورية لبنية خلايا الدماغ. كما يحتوي البروكلي على مركبات مثل الجلوكوسينولات التي قد تُبطئ التدهور الإدراكي مع التقدم في السن، وتقليل التهاب الدماغ، مما يحمي من الأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر وباركنسون.

7- يعزز صحة البشرة:

نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين C، يساعد البروكلي في تعزيز إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على نضارة البشرة وشبابها.

كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في البروكلي، مثل البيتا كاروتين واللوتين، تحارب الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكرة وتلف الجلد الناتج عن التعرض لأشعة الشمس أو التلوث.

8- يساعد في التحكم بالوزن:

البروكلي منخفض السعرات الحرارية، ولكنه غني بالعناصر الغذائية والألياف والماء، مما يجعله غذاءً مثاليًا للتحكم في الوزن.

وتساعد الألياف الموجودة في البروكلي على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام المفرط أو الوجبات الخفيفة غير الصحية.

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