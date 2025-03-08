بدون أدوية.. بهار شائع يعالج عسر الهضم بفعالية

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة تشولالونغكورن في بانكوك أن الكركم، الذي يُستخدم كتوابل شائعة في المطابخ، يمكن أن يكون بديلاً طبيعياً فعالاً لعلاج عسر الهضم.

وأوضحت الدراسة أن المركب النشط في الكركم، المعروف بـ”الكركمين”، يعمل بنفس كفاءة دواء “أوميبرازول” في تقليل حمض المعدة الزائد والتخفيف من أعراض عسر الهضم مثل الانتفاخ، الامتلاء، والألم.

شملت الدراسة 206 مرضى، وتبين أن تناول كبسولات الكركمين أربع مرات يوميًا أدى إلى تحسن ملحوظ في الأعراض مقارنةً بمن تناولوا “أوميبرازول” فقط. كما لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة، باستثناء بعض التغيرات في وظائف الكبد لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

فوائد الكركم لعلاج عسر الهضم:

• يحتوي على مركب “الكركمين” ذو الخصائص المضادة للالتهابات والميكروبات.

• يساعد في تقليل إفراز حمض المعدة الزائد.

• يعزز حركة الأمعاء، مما يسهل عملية الهضم.

• يخفف من الانتفاخ والامتلاء والألم المصاحب لعسر الهضم.

طرق استخدام الكركم لعلاج عسر الهضم:

• إضافته إلى الطعام كنوع من التوابل.

• شرب شاي الكركم للحصول على فوائده.

• تناول مكملات الكركمين بعد استشارة الطبيب.

ورغم فوائده العديدة، يُفضل استشارة الطبيب قبل استخدام الكركم كعلاج، خاصةً لمن يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية أخرى، كما يُنصح النساء الحوامل والمرضعات بالحذر عند استهلاكه كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة تشولالونغكورن في بانكوك أن الكركم، الذي يُستخدم كتوابل شائعة في المطابخ، يمكن أن يكون بديلاً طبيعياً فعالاً لعلاج عسر الهضم.

وأوضحت الدراسة أن المركب النشط في الكركم، المعروف بـ”الكركمين”، يعمل بنفس كفاءة دواء “أوميبرازول” في تقليل حمض المعدة الزائد والتخفيف من أعراض عسر الهضم مثل الانتفاخ، الامتلاء، والألم.

شملت الدراسة 206 مرضى، وتبين أن تناول كبسولات الكركمين أربع مرات يوميًا أدى إلى تحسن ملحوظ في الأعراض مقارنةً بمن تناولوا “أوميبرازول” فقط. كما لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة، باستثناء بعض التغيرات في وظائف الكبد لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

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