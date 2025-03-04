علامات في العين قد تنذر بجلطة دموية خطيرة في الجيوب الأنفية

يمكن أن تتشكل جلطات الدم كاستجابة طبيعية للإصابة، ولكن في بعض الحالات، قد تتكون دون سبب واضح. عادةً، لا تمثل هذه الجلطات مشكلة طالما أنها تظل ثابتة، لكن إذا تحركت ووصلت إلى الرئتين، فقد تؤدي إلى انسداد خطير يمنع تدفق الأكسجين، فيما يعرف بالانصمام الرئوي.

وتُعرف الجلطة الدموية التي تتكون في الوجه باسم “تجلط الجيوب الكهفية”، وهي حالة مهددة للحياة ترتبط بالعديد من الأعراض، وفقًا لما ذكره موقع صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

كيف تتشكل الجلطة في الجيوب الأنفية؟

الجيوب الكهفية هي تجاويف تقع أسفل الدماغ وخلف محجر العين، ويتدفق الدم عبرها عبر الوريد الوداجي. ورغم أن الجلطات غالبًا ما تتشكل في الأطراف السفلية، فقد تظهر أيضًا في الوجه، خاصةً بسبب عدوى في الجمجمة أو الوجه، وقد تحدث أحيانًا نتيجة إصابة شديدة تؤدي إلى اضطرابات في تخثر الدم.

بغض النظر عن السبب، فإن الجلطة في الجيوب الكهفية قد تؤثر على الدماغ، العينين، والأعصاب، ما يؤدي إلى أعراض واضحة، حيث يعاني 50 إلى 90% من المرضى من مشكلات في الرؤية، مثل الحساسية للضوء أو اضطرابات بصرية أخرى.

العلامات التحذيرية في العين

وفقًا لـ “إكسبريس” البريطانية، فإن ظهور تورم أو انتفاخ في العين قد يكون علامة على تجلط الجيوب الكهفية. يحدث ذلك بسبب ضعف تصريف الدم من أوردة الوجه، ما يؤدي إلى تجمع السوائل حول العينين، وأحيانًا تدلي الجفون.

أما الصداع الشديد والمستمر فهو أحد الأعراض المبكرة الأكثر شيوعًا، والذي قد لا يخف حتى مع استخدام المسكنات. لذلك، فإن تجاهل هذه الأعراض قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك تلف دائم في الدماغ.

العلاقة بين تجلط الجيوب الكهفية والانصمام الرئوي

تشير المجلة الطبية الأوراسية إلى أن 11% من حالات تجلط الجيوب الكهفية قد تكون مرتبطة بالانسداد الرئوي. ومع ذلك، فإن الجلطات التي تصل إلى الرئة غالبًا ما تكون ناتجة عن تخثر الأوردة العميقة في الساقين.

ويقول الدكتور Andrei Kindzelski إن “تجلط الأوردة العميقة يتميز بأعراض مثل التورم، الألم، الدفء، والاحمرار في الساق، لكن حوالي 30-40% من الحالات قد لا تظهر عليها أعراض واضحة”.

أما إذا وصلت الجلطة إلى الرئتين، فقد يظهر ألم شديد في الصدر يزداد سوءًا عند التنفس العميق أو السعال، وهو من أكثر العلامات المقلقة التي تستدعي التدخل الطبي العاجل.

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