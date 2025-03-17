احذر.. مكان تراكم الدهون في جسمك قد يكشف عن أمراض خطيرة

الدهون الزائدة في الجسم مضرة بالصحة، لكن ما لا يعلمه الكثيرون هو أن موضع تراكم الدهون، وليس فقط كميتها، قد يكون مؤشرًا على الإصابة بأمراض معينة.

تنقسم دهون الجسم إلى نوعين رئيسيين:

• الدهون تحت الجلد: وهي الدهون “الأكثر أمانًا” التي تتراكم تحت الجلد ويمكن التخلص منها بسهولة.

• الدهون الحشوية: وهي الدهون “الخطيرة” التي تتراكم في عمق الجسم، وتؤثر سلبًا على الصحة.

تتميز الدهون الحشوية بأنها نشطة، حيث تؤثر على التوازن الكيميائي في الجسم، ما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض مزمنة، وفقًا لصحيفة The Sun. كما أنها تتراكم حول الأعضاء الحيوية، مما يؤثر على وظائفها.

أماكن تراكم الدهون والمخاطر الصحية المرتبطة بها

الرقبة والوجه

تراكم الدهون في هذه المناطق قد يكون مؤشرًا على خطر الإصابة بأمراض القلب. فكلما زاد محيط الرقبة، زادت احتمالية ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار. كما أن الدهون المتراكمة في الرقبة تضغط على الممرات الهوائية، مما يزيد من صعوبة التنفس، خاصة أثناء النوم، ويرفع خطر الإصابة بانقطاع النفس النومي، السكتات الدماغية، الاكتئاب، والشخير الشديد.

الصدر

بالنسبة للرجال والنساء، قد يكون تضخم حجم الثدي نتيجة تراكم الدهون مؤشرًا على زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي. فالخلايا الدهنية تفرز هرمون الإستروجين، الذي يرتبط بارتفاع معدلات الإصابة بهذا المرض. كما أن الدهون الزائدة تؤدي إلى التهابات داخل الجسم، مما يزيد من فرص تطور الأورام السرطانية.

الجزء العلوي من الذراعين

يشير تراكم الدهون في أعلى الذراعين إلى زيادة الدهون في الجسم بشكل عام، ما يستدعي الانتباه إلى ضرورة فقدان الوزن. فالسمنة وارتفاع مؤشر كتلة الجسم يرتبطان بمشكلات صحية مثل الاكتئاب، أمراض القلب، السكري من النوع الثاني، السكتات الدماغية، آلام المفاصل، والوفاة المبكرة.

الفخذين

وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين لديهم دهون متراكمة داخل عضلات الفخذ يكونون أكثر عرضة بنسبة 34% للإصابة بفشل القلب. وتتشابه هذه الدهون مع دهون البطن من حيث تأثيرها على الجسم، حيث تؤدي إلى التهابات تجعل جهاز المناعة يهاجم أنسجة الجسم بدلاً من حمايتها، مما يزيد من مخاطر النوبات القلبية ومرض السكري من النوع الثاني.

البطن

رغم أن وجود بعض الدهون حول الخصر يُعد طبيعيًا، فإن تراكم الدهون الحشوية بكميات كبيرة قد يكون خطيرًا، إذ تتحول إلى كوليسترول يترسب في الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، النوبات القلبية، السكتات الدماغية، وارتفاع ضغط الدم. كما أن هذه الدهون تؤثر على توازن الجسم الكيميائي، مما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، وبالتالي ارتفاع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن الدهون الحشوية قد ترفع خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الثدي والقولون.

كيفية التخلص من الدهون الزائدة

1. اتباع نظام غذائي متوازن

تناول مجموعة متنوعة من الفواكه، الخضروات، البقوليات، والبروتينات الكاملة يعزز صحة بكتيريا الأمعاء ويحسن امتصاص العناصر الغذائية، مما يقلل من الحاجة إلى تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية.

2. تجنب الأطعمة المصنعة

تقليل استهلاك الوجبات الجاهزة، رقائق البطاطس، المعجنات، البسكويت، والنقانق، يساعد في التحكم في الوزن، نظرًا لقلة قيمتها الغذائية وارتفاع سعراتها الحرارية، مما يزيد من احتمالية تخزين الدهون في الجسم.

3. تقليل التوتر

الإجهاد يؤدي إلى إفراز هرمون الكورتيزول، الذي يزيد من الرغبة في تناول الطعام، ويؤثر سلبًا على قدرة الجسم على حرق الدهون. التحكم في مستويات التوتر يمكن أن يساعد في تقليل تراكم الدهون وتحسين الصحة العامة.

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