لا ترميه.. 9 فوائد مذهلة لقشر البرتقال

تعتبر فاكهة البرتقال من أكثر الفواكه شيوعًا خلال فصل الشتاء، لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين C، ما يجعلها علاجًا مثاليًا وواقًيا من نزلات البرد المنتشرة في هذا الموسم، وبالإضافة إلى مذاقها الحمضي المميز بمختلف أنواعها، إلا أن الكثير من الناس لا يعلمون أن قشر البرتقال يحمل فوائد صحية مدهشة أيضًا، ويمكن استخدامه لعدة أغراض مفيدة، فلا يجب التخلص منه أو رميه أبدًا.

وفي السطور التالية، سنعرض أبرز فوائد قشر البرتقال التي ستجعلك تحافظ عليه، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Manipal Hospitals:

1- دعم صحة القلب

قشور البرتقال تحتوي على الهسبيريدين، وهو فلافونويد يساعد في الحفاظ على ضغط الدم والكوليسترول، كما تساعد الفلافونات المتعددة الميثوكسيلات (PMFs) الموجودة في قشور البرتقال على خفض الكوليسترول بشكل أكثر فعالية من الأدوية.

2- منع الحساسية

الهيستامين هو المادة الكيميائية المسؤولة عن ردود الفعل التحسسية. تحتوي قشور البرتقال على مركبات تساعد في منع إطلاق الهيستامين، ما يساعد في الوقاية من الحساسية.

3- الوقاية من السرطان

تساعد قشور البرتقال في إبطاء نمو الخلايا السرطانية، وتقليل الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية، وهو نوع قاتل من سرطان الجلد، وتبين أن الأشخاص الذين يستهلكون قشور البرتقال بانتظام لديهم فرص أقل للإصابة بسرطان الرئة وسرطان الجلد مقارنةً بمن يستهلكون لب البرتقال فقط.

4- تقليل الوزن

تساهم قشور البرتقال في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون. يُوصي العديد من الخبراء الطبيين باستخدام قشور البرتقال كعلاج فعال لفقدان الوزن.

6- تحسين الهضم

تتمتع قشور البرتقال بخصائص مضادة للالتهابات تساعد في علاج مشكلات الهضم المختلفة مثل الإسهال وحرقة المعدة والحموضة.

7- علاج رائحة الفم الكريهة

تساعد قشور البرتقال في مكافحة تسوس الأسنان والحفاظ على رائحة الفم منعشة وطبيعية.

8- مكافحة العدوى ونزلات البرد والإنفلونزا

تحتوي قشور البرتقال على نسبة عالية من فيتامين C وفيتامين A، ما يجعلها مضادة للأكسدة بشكل طبيعي وتعزز جهاز المناعة لمحاربة الجراثيم والفيروسات.

9- علاج مشاكل البشرة

تساعد قشور البرتقال في معالجة مشاكل البشرة المختلفة مثل الرؤوس السوداء، والخلايا الميتة، وحب الشباب، والمسام، والهالات السوداء، وجفاف البشرة، كما تعمل على تفتيح البشرة.

10- علاج الربو

تساهم قشور البرتقال في إزالة البلغم وبالتالي تساعد في علاج الربو والتخفيف من أعراضه.

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