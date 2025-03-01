هل حرقان البول يشير إلى العقم؟.. مفاجأة طبية قد تغيّر تفكيرك

كتبت- آلاء نبيل:

حرقان البول هو عرض شائع يعاني منه الكثيرون، ويرتبط عادة بالتهابات المسالك البولية، ولكن بعض الأشخاص ما زالوا يتساءلون عن علاقة العقم بهذا العرض.

وبحسب موقعي Men's Health وJohns Hopkins Medicine، نستعرض في السطور التالية علاقة حرقان البول بالإصابة بالعقم، ونكشف مفاجأة طبية قد تغيّر تفكيرك عن هذا العرض.

ونظرًا لأن الجهاز البولي والجهاز التناسلي لدى الرجال والنساء متقاربان، يظن البعض أن أي مشكلة في الجهاز البولي تؤثر بشكل مباشر على الخصوبة.

ولكن ما يحدث أن حرقان البول الذي يصاحبه ألم في العادي يتسبب في تجنب ممارسة العلاقة الحميمة، ما يؤثر بشكل غير مباشر على القدرة على الإنجاب.

هناك أسباب مختلفة للإصابة بحرقان البول، ومنها:

1- الالتهابات البكتيرية، التي تعد من الأسباب الأكثر شيوعاً لحرقان البول.

2- الالتهابات الفطرية، ومن أبرزها عدوى الخميرة.

3- الإصابة بالحصوات، إذا كانت في الكلى أو المثانة.

4- الإصابو بالأمراض المنقولة جنسياً.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كنت تعاني من حرقان البول المستمر ويزداد معه الأعراض يوم بعد يوم، يجب عليك استشارة الطبيب لتحديد السبب الدقيق وعلاجه، بالاعتماد على بعض الفحوصات اللازمة، مثل تحليل البول، للتشخيص وسرعة معرفة السبب وتقديم العلاج المناسب.

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