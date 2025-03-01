تحذير من مكمل غذائي شائع يسبب آلاما شديدة في المعدة.. أضراره كارثية

كتب- أحمد الضبع:

حذّرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) من أنّ مكملات البوتاسيوم، التي تُستخدم غالبًا خلال فصل الشتاء لتعزيز مقاومة نزلات البرد، قد تتسبب في أعراض جانبية مؤلمة، تشمل آلامًا شديدة في المعدة وغثيانًا وإسهالًا خاصة لدى كبار السن.

فوائد البوتاسيوم ومخاطر الإفراط فيه

ويُعد البوتاسيوم معدنًا أساسيًا يساعد على موازنة السوائل في الجسم وضبط ضغط الدم، ويوجد في العديد من الأطعمة الطبيعية مثل الموز والفواكه المجففة والفاصوليا والأسماك.

ورغم فوائده الصحية، أكدت الهيئة أن تناول كميات زائدة من مكملات البوتاسيوم يؤدي إلى تراكمه في الدم، ما يسبب مشاكل صحية أبرزها ضعف العضلات الملساء في الأمعاء، والتي تؤدي بدورها إلى أعراض مزعجة مثل الانتفاخ والغازات والقيء، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الفئات الأكثر عرضة

وتشير الإرشادات إلى أن كبار السن أكثر عرضة لتلك الآثار الجانبية، بسبب انخفاض قدرة الكلى لديهم على التخلص من الكميات الزائدة من البوتاسيوم.

كما يُنصح الجميع، بغض النظر عن العمر، بالحصول على الجرعة اليومية الموصى بها، التي تبلغ 3500 ملغ، من مصادر غذائية طبيعية مثل الفواكه والخضروات، بدلاً من الاعتماد على المكملات.

وتنصح الهيئة بعدم تجاوز الجرعة اليومية الآمنة من مكملات البوتاسيوم، التي تقدر بـ3700 ملغ، إلا بعد استشارة طبية، خاصةً لدى كبار السن.

وقال موقع NHS الرسمي: "ينبغي أن يكون النظام الغذائي المتوازن كافيًا للحصول على احتياجات الجسم من البوتاسيوم، وتجنب تناول كميات كبيرة من المكملات لأنها قد تكون ضارة".

مضاعفات خطيرة في الحالات الشديدة

وأشارت الهيئة إلى أن الحالات الشديدة من فرط بوتاسيوم الدم يمكن أن تؤثر على وظائف القلب، مسببةً أعراضًا خطيرة مثل ألم الصدر، وخفقان القلب، أو حتى النوبات القلبية، ومع ذلك، أكدت أن هذه الحالات نادرة نسبيًا.

نصائح غذائية لتعويض نقص البوتاسيوم

وبالرغم من أهمية البوتاسيوم، أشارت جمعية خبراء التغذية البريطانية إلى أن 90% من البالغين في المملكة المتحدة لا يحصلون على الجرعة الموصى بها يوميًا، لذلك يُنصح بتناول خمس حصص يومية من الفواكه والخضروات، بالإضافة إلى المكسرات، البقوليات وكميات معتدلة من منتجات الألبان والأسماك.

اقرأ أيضا:

سيدة تكشف إصابة طفلتها بسرطان الدماغ بعد عرض شائع.. لن تتوقعه

لن تتخيل ماذا يفعل "البيض المسلوق" عند إصابتك بالبرد؟

بأسعار خيالية.. تعرّف على أغلى 5 بدل رجالية في التاريخ

برج فلكي يودع الفقر في مارس.. هل أنت المليونير القادم؟

لسبب غير متوقع.. دولة تبحث عن "سجون للإيجار"